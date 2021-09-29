في اليوم العالمي للقلب.. رسائل المصريين للدكتور مجدي يعقوب

رصدت عدسة "صدي البلد" رسائل المصريين للدكتور "مجدي يعقوب"

قال "حسن محمد" انه يلقبه ب البروفيسير مجدي يعقوب الذي ينقذ قلوب الناس بلا مقابل.

واكد "عمرو فهمي" ان يجب علي كل المصريين رفع القبعه لهذا الرجل العظيم.

ولفت "عاصم احمد" ان كل المصريين يدعوا له و يتمنوا وحود مثل الدكتور مجدي يعقوب في كل مجال سنصبح افضل بلد في العالم.

واضاف "محمد حسام" ان الدكتور مجدي يعقوب شرف لكل مصري و نفتخر به حول العالم.

واشار "احمد جمال" ان كل مصري يشكره جدا لمساعدته للاطفال و فعلا نفتخر به.

واختتم "عامر احمد" انه دكتور عظيم و عالمي و نحن نفتخر به و نقدره كل التقدير .