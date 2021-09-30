البورصة المصرية تخسر 5.7 مليار جنيه في أسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل جماعي محققة خسائر رأسمالية بنحو 5.7 مليار جنيه.. حيث تراجع المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بنسبة 0.81% واستقر بنهاية تعاملات الفترة عند مستوى 703.3 مليار جنيه مقابل مستوى 709 مليار جنيه.

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.302 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2313 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 12885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 3671 نقطة.