بإطلالة صيفية.. صوفينار على يخت في وسط البحر

نشرت الفنانة صوفينار، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت الراقصة صوفينار فى الصور باطلالة صيفية جريئة على متن يخت في وسط البحر وعلقت قائلة " أحتاج حبك"ولاقت الصور إعجاب الكثير من محبي ومتابعي الفنانة.



وتستعد صوفينار حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد فى الفترة المقبلة.

وكانت أحدث أعمال صوفينار على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.