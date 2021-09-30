عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالأبيض والأسود.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث إطلالة

ريا ابي راشد
ريا ابي راشد

حرصت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عاي مشاركة جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت ريا أبي راشد، بإطلالة جذابة وساحرة وهي ترتدي فستان باللوني الأبيض والأسود  وبقصة مميزة من منطقة الصدر، وتركت شعرها منسدلًا بتسريحة انسيابية وناعمة عبر كتفيها وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.


وأبرزت ريا أبي راشد، إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج، ولم تتكلف إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، ونالت إعجاب متابعيها.

 
حياة ريا أبي راشد الأسرية 


ولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

 

وتقوم ريا  منذ عام 2010  بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

 

مسيرة ريا أبي راشد العملية

 

بدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.

اطلالة ريا أبي راشد بالابيض والاسود إطلالة جذابة حياة ريا ابي راشد برنامج المواهب في احدث اطلالة

ترشيحاتنا

إكسبو دبي 2020.. حسين الجسمي يؤدي أغنية حي بالشهامة أمام المقصورة الملكية

مفتي الجمهورية: حياة كريمة باب من أبواب التعاون على البر

واشنطن تخلط الواقع بالأحلام.. تعليق روسيا على احتمالية وجود عسكري أمريكي بآسيا الوسطى

بالأسماء.. توزيع جوائز مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية الـ 25

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. داعية إسلامي يجيب

شاهد..إيران تكشف عن مدن صاروخية تحت الأرض تمتد على سواحل الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

هؤلاء ممنوعون من التطعيم بلقاح فايزر .. تفاصيل

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

إصابة 27 شخصا.. إخماد حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر من رمضان

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع حالة في تاريخ كرة القدم.. لماذا تم طرد لاعب بعد صفارة البداية مباشرة؟

تفاصيل مسرحية "ورينا القوة" لنجوم مسرح مصر قبل عرضها غدا

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

الأبيض إشارة للالتهابات الكبد.. طبيب يوضح الحالة الصحية من لون الأظافر

فيديو

"قلتلك هتفضحنا".. إلهام شاهين تكشف أسرارا عن والدها لأول مرة "فيديو"

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ