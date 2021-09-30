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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مصطفى بكري يكشف عن أبرز تصريحات رئيس الوزراء الأردني خلال لقائه معه

مصطفى بكري مع رئيس
مصطفى بكري مع رئيس الوزراء الأردني

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أبرز تصريحات بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، خلال لقائه معه " أن المسيرة الحالية التي يخوضها الملك عبدالله الثاني  تؤكد على ثوابت الدولة الأردنية ، وعلى ضرورة وجود علاقات متوازنة مع دول العالم .

 

مصطفى بكري يتقدم ببلاغ لوزارة الداخلية على الهواء

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار" عبر فضائية “صدى البلد”، ان رئيس الوزراء الأردني قد أكد أن  سياسة الأردن تعمل على تضميد الجراح، مشيرا إلى أنه عندما قامت الثورة المصرية وانحاز الجيش للشعب دعمت الأردن تلك الثورة".

 

 أول من زار مصر

وتابع مصطفى بكري أن بشر الخصاونة قد قال " إن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن  أول من زار مصر، مؤكدا على  دعم الأردن لأشقائه، إضافة إلى أن  الأردن تتعاون مع مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لدعم الخطاب الذي يدعم صحيح الدين.

 

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن أحداث الربيع العربي انعكست على الأردن وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

 

 

الإعلامي مصطفى بكري بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني الدولة الأردنية دول العالم

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