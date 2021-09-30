مصطفى بكري يكشف عن أبرز تصريحات رئيس الوزراء الأردني خلال لقائه معه

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أبرز تصريحات بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، خلال لقائه معه " أن المسيرة الحالية التي يخوضها الملك عبدالله الثاني تؤكد على ثوابت الدولة الأردنية ، وعلى ضرورة وجود علاقات متوازنة مع دول العالم .

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار" عبر فضائية “صدى البلد”، ان رئيس الوزراء الأردني قد أكد أن سياسة الأردن تعمل على تضميد الجراح، مشيرا إلى أنه عندما قامت الثورة المصرية وانحاز الجيش للشعب دعمت الأردن تلك الثورة".

أول من زار مصر

وتابع مصطفى بكري أن بشر الخصاونة قد قال " إن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن أول من زار مصر، مؤكدا على دعم الأردن لأشقائه، إضافة إلى أن الأردن تتعاون مع مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لدعم الخطاب الذي يدعم صحيح الدين.

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن أحداث الربيع العربي انعكست على الأردن وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة.