تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن الدراسة في جامعة العلمين الدولية الاهلية

تنسيق الجامعات2021.. تقدم الجامعات الأهلية رافدًا جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالي بمستوى دولي من خلال شراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية، وتعد الجامعات الأهلية مصر (جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية - جامعة المنصورة الجديدة)، جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

تنسيق الجامعات2021

تنسيق الجامعات2021.. وتعد جامعة العلمين الدولية الاهلية من أفضل الجامعات الأهلية التي توجد على الأراضي المصرية وهذا بفضل مناهجها العالمية التي تجعل طلاب وخريجي هذه الجامعة قادرين على مواجهة سوق العمل والتعامل معه وإيجاد فرص عمل مناسبة.

تنسيق الجامعات2021.. جامعة العلمين الدولية الاهلية غير هادفة للربح أنشئت في عام 2020 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار جمهوري وهذا ما جعل الكثير من الطلاب يطمحون فى الالتحاق بهذه الجامعة لدراسة الطب والهندسة والدراسات القانونية الدولية.

كما أن هذه الجامعة أقيمت على مساحة كبيرة وهذا ما جعلها تستوعب عددًا كبيرًا من الطلاب بالإضافة إلى وجود سكن جامعي متخصص للطلاب والعاملين في هذه الجامعة بالإضافة إلى وجود مستشفى جامعي.

جامعة العلمين الدولية الاهلية

منذ إنشاء جامعة العلمين الدولية الاهلية بتكلفة 3 مليار جنيه وهذا ما جعل الكثير يسعى للالتحاق بها بفضل المميزات التي تتواجد فيها وهي كالآتي:

إنشاء الجامعة على مساحة كبيرة أصل إلى 126 فدان جعلها تدوم 18 مبلغ يتمثلون في مبنى إداري ومكتبة وسكن للطلاب العاملين مبنى بجانب 12 كلية وصالة رياضة ومستشفى جامعي ومستشفى أسنان.

هذه الجامعة قادرة على استيعاب 25,000 طالب من جميع الشهادات الثانوية أو ما يعادلها بالإضافة إلى الشهادات الأزهرية.

كما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا أن الوصول إلى مدينة العلمين سهل وبسيط وهذا ما يميزها وذلك بعد تمهيد الطرق لها حيث أصبحت تبعد عن القاهرة ب 216 كيلو متر وعن الإسكندرية بـ 107 كيلو متر وعن محافظة مرسى مطروح بحوالي 184 كيلومتر.

وهذا ما يجعل الجامعة مناسبة لسكان وطلاب الإسكندرية والقاهرة ومرسي مطروح، كما أن يعتبر الكثير أن هذه المدينة التي تقام فيها جامعة العلمين تقع في موقع متميز بجوار قرية مارينا وميناء الحمراء.

كليات جامعة العلمين الدولية الاهلية

كلية الدراسات العليا.

كلية الصيدلة.

كلية إدارة الأعمال.

كلية الإعلام والاتصال.

كلية طب الأسنان.

كلية العلوم.

كلية الدراسات القانون الدولية.

كلية الفنون والتصميم.

كلية علوم وهندسة الحاسبات.

كلية السياحة والضيافة.

كلية الهندسة.

كلية الطب.

أسعار مصاريف جامعة العلمين الدولية 2022

كلية الهندسة التابعة لـ جامعة العلمين الدولية الاهلية تصل مصروفاتها إلى 69,000 جنيه.

في حين أن كلية علوم الكمبيوتر والهندسة مصروفاتها لا تقل عن 69,000 جنيه.

أما بالنسبة لكلية الصيدلة فيحتم على الطالب سداد 85000 جنيه مصري بشكل سنوي مقابل استكمال الدراسة داخل الكلية.

أما بالنسبة لكلية الأعمال فإن مصروفاتها تصل إلى 46 ألف جنيه.

في حين أن كلية الدراسات القانونية تصل مصروفاتها إلى 45 ألف جنيه.

أما بالنسبة لكلية الطب فإنها تطلب من كل طالب سداد 105 ألف جنيه عن كل عام دراسي.

في حين أن كلية طب الأسنان تصل مصروفاتها إلى 97 ألف جنيه مصري للعام الواحد.

أما كلية الصيدلة فإنها تحتاج إلى 85 ألف جنيه مصري في العام الواحد من الطالب.

أما عن كلية العلاج الطبيعي فتحتاج إلى سداد مصروفات تصل إلى 63,000 جنيه مصري.

أما كلية التمريض فإن مصروفاتها لا تزيد عن 31 ألف جنيه مصري.

سكن الطلاب في جامعة العلمين الجديدة

عند تصميم جامعة العلمين الدولية الاهلية تم مراعاة إنشاء سكن جامعي للطلاب يتميز بمستوى عالي من النظافة لضمان إقامة ممتعة للطلاب أثناء فترة دراستهم بالجامعة.

حيث أن هذا السكن يتواجد بداخل الحرم الجامعي ويشرف عليه المسؤولين التابعين للجامعة بالإضافة إلى وجود مطاعم وكافيهات على مستوى عالي من النظافة وتحضير وجبات معقمة.

كما أن تم توفير تأمين صحي للطلاب داخل مستشفيات المدينة لتلقي العلاج بدون الحاجة إلى الخروج من الحرم الجامعي مع توافر سيارات إسعاف للطلاب.

تنسيق جامعة العلمين 2022

تقبل جامعة العلمين الدولية الاهلية الطلاب الحاصلين على مجموع يتمثل فى الآتي:

حصول الطالب على 70 في المئة في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها سواء كانت شهادة عربية أو أجنبية وهذا ما يطلق عليه المجموع الاعتباري.

كما يجب على الطالب أن ينجح في اختبارات المعلومات العامة والتحصيلي بنسبة 25% من أجل إضافتها على النسبة السابقة واعتبارها ضمن المجموع الاعتباري.

كما يجب اجتياز الطالب اختبار التفكير النقدي بنسبة خمسة في المئة من أجل إضافته على المجموع الاعتباري.

وبالتالي فإن الطب البشري يحتاج إلى 90 في المئة كحد أدني من أجل قبول طالب الثانوية العامة للدراسة به.

كما أن كلية طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب يحتاجون إلى نسبة 85 في المئة في إجمالي درجات اختبارات الثانوية العامة.

أما بالنسبة لكلية الطب البيطري فإنها تقبل الطلاب الحاصلين على 75 في المئة في الثانوية العامة.

كما أن مجموع تنسيق الالتحاق بكلية الهندسة هو 75 في المئة.

في حين أن طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 65 % يمكنهم الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب بجامعة العلمين الجديدة.

أما بالنسبة لكلية الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة والزراعة وباقي الكليات متاح الالتحاق بهم من قبل طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 55 في المئة.

كيفية التقديم في جامعة العلمين الدولية الاهلية

يتم التوجه من قبل الطالب إلى الموقع الخاص بالجامعة من خلال المتصفح المتاح لديه.

ثم إدخال جميع بياناته الشخصية بشكل صحيح والتأكد من أنها سليمة.

ثم يقوم بإرفاق صورة من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها من شهادات من الدول الأخرى سواء كانت عربية أو أجنبية.

ثم يقوم بإرفاق صورة من البطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى صورة من جواز السفر إن وجد في حالة كان الطالب غير مصري مع نسخة من شهادة الثانوية العامة ونسخة من المراحل التعليمية التي اجتازها حاملي الشهادات المعادلة للثانوية العامة.

ثم ينتظر الطالب لفترة وجيزة من خلالها يتم متابعة البريد الإلكتروني الخاص به لأن في حالة قبوله سوغ ترسل له الجامعة كلمة تم القبول.

ثم يستلم الطالب رسالة إلكترونية تحتوي على موعد ومكان إجراء الاختبارات وكيفية إجراء الامتحان بالإضافة إلى تحديد مدة الاختبار.

بالإضافة إلى أن الجامعة توضح للطالب المجال الذي سوف يتم اختباره به.

وفي حالة نجاح الطالب في جميع الاختبارات يتم إخطاره من خلال البريد الإلكتروني بأنه اجتاز جميع الاختبارات وعليه بالتقدم إلى المكان المحدد له من أجل إجراء المقابلة الشخصية وإحضار أصول الشهادات المقدمة إلكترونياً.

وأخيرًا بعد اجتياز هذه المقابلة يتم قبول الطالب بالجامعة.