إبراهيم عيسى: السيسي ومؤسسات الدولة نجحوا في إعادة مصر لوضعها الطبيعي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر الآن في الحالة والمرحلة الطبيعية بعد 10 سنوات من الاضطراب والفوضى والارتباك والتشوش وغياب الرؤى الذي حدث في أعقاب ثورة 25 يناير.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الخميس، أن مصر نجحت في التخلص من الصراعات الكبيرة والصغيرة ومن التهديد الإرهابي الذي كان يهدد وجود مصر، بالإضافة إلى إنهاء حلم التيار السياسي الإسلامي غير الوطني والخائن الذي لا يؤمن بالوطنية ولا بالوطن، قائلا: إن التيار الإسلامي كان شارخ في المجتمع المصري ولا يزال، إلى جانب أنه سيطر على حكم البلاد.

وتابع في أي دولة مطلوب من قادتها ومثقفيها ومفكريها اختبار قوتها ومدى صلابتها أثناء الأزمات والخروج منها، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب الوطني ومؤسسات الدول نجحوا في الوصول بمصر إلى بر الأمان وإعادة مصر لوضعها الطبيعي.