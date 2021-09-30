عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يشوق جمهوره لـ أغنيته الجديدة

تامر حسني
تامر حسني

شوق النجم، تامر حسني، متابعيه على موقع تبادل الصور  الفيديوهات انستجرام " لـ أغنيته الجديدة "يافرحه".

 

ونشر تامر حسني صورة له وكتب "حالاً في لحن مش طبيعي بيحصل 💪🏻و لسه هألف الكلام بس غالباً الأغنيه دي هسميها (( يا فرحه ))و ربنا يوعد كل حد فيكم بالفرحه اللي مستنيها ❤️".


وأحيا الفنان تامر حسني، الأحد الماضي، حفل تخرج كلية تجارة بحديقة الإسكندرية.


شارك النجم  تامر حسني  جمهوره، بمجموعة صور جديدة من حفله بكلية التجارة جامعة بالإسكندرية، ونشرها من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وعلق  تامر حسني  علي الصور “من الحفل الأسطوري الرائع لكلية تجارة جامعة الإسكندرية، شكرًا لطلاب كلية تجارة جامعة اسكندرية على الحفل الرائع ده، وشكرا لكل فريق العمل العالمي احمد عصام , عماد نبيل، احمد عبد القادر، ياسر انور، طارق صبري، احمد الحمامصي، نادين ، سنترال استوديو، شركة (Creations خالد الكاشف )". 

 

وأضاف تامر حسني الشكر، في تعليقه، "شكرا لفرقتي الموسيقية وفريق عمل شركتي حسام حسني ، تامر يحيى ، رامي مسعد ، التنظيم الرائع لشركه وان فور ايفينتس و اخواتي الصغيرين اللي عملوا شغل فوق الرائع ادهم بكري و بهاء و نور”.

 

 

تامرحسنى يشوق جمهوره أغنية جديدة كلية التجارة جامعة الإسكندرية

ترشيحاتنا

محمد شريف يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى ليبيريا

كيف أستأجر شقة بخمسة جنيهات؟ .. عالم أزهري ينصف أصحاب العقارات القديمة

دار الإفتاء توجه رسالة للشباب بشأن التحرش الجنسي

تغنى لأم كلثوم وتشعر بالذنب تجاهه.. صابر الرباعي يتحدث عن والدته

منتخب مصر يسجل الهدف الأول في مرمى ليبيريا

إكسبو 2020 دبي |ماذا تحتاج مصر لتنظيم معرض مشابه؟|مسؤول يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

الأرصاد تكشف طقس الفترة المقبلة.. وتحذر من هذا الأمر

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

الحكومة تكشف مفاجأة حول تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانوا بيحسدوها على شعرها.. كيف أصيبت الطفلة «روان» بالصلع في الكوافير؟

أستاذ أمراض صدرية يحذر من عبوات مغشوشة لحقن «أكتيمرا» لعلاج كورونا

حسين ياسر المحمدي يعلن عبر صدى البلد موقفه من خوض انتخابات الزمالك|صور

أيقونة الجمال الإيطالية.. ما سر جاذبية مونيكا بيلوتشي في الـ57 من عمرها؟

فيديو

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

"قلتلك هتفضحنا".. إلهام شاهين تكشف أسرارا عن والدها لأول مرة "فيديو"

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ