تامر حسني يشوق جمهوره لـ أغنيته الجديدة

شوق النجم، تامر حسني، متابعيه على موقع تبادل الصور الفيديوهات انستجرام " لـ أغنيته الجديدة "يافرحه".

ونشر تامر حسني صورة له وكتب "حالاً في لحن مش طبيعي بيحصل 💪🏻و لسه هألف الكلام بس غالباً الأغنيه دي هسميها (( يا فرحه ))و ربنا يوعد كل حد فيكم بالفرحه اللي مستنيها ❤️".



وأحيا الفنان تامر حسني، الأحد الماضي، حفل تخرج كلية تجارة بحديقة الإسكندرية.



شارك النجم تامر حسني جمهوره، بمجموعة صور جديدة من حفله بكلية التجارة جامعة بالإسكندرية، ونشرها من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلق تامر حسني علي الصور “من الحفل الأسطوري الرائع لكلية تجارة جامعة الإسكندرية، شكرًا لطلاب كلية تجارة جامعة اسكندرية على الحفل الرائع ده، وشكرا لكل فريق العمل العالمي احمد عصام , عماد نبيل، احمد عبد القادر، ياسر انور، طارق صبري، احمد الحمامصي، نادين ، سنترال استوديو، شركة (Creations خالد الكاشف )".

وأضاف تامر حسني الشكر، في تعليقه، "شكرا لفرقتي الموسيقية وفريق عمل شركتي حسام حسني ، تامر يحيى ، رامي مسعد ، التنظيم الرائع لشركه وان فور ايفينتس و اخواتي الصغيرين اللي عملوا شغل فوق الرائع ادهم بكري و بهاء و نور”.