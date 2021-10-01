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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطنة تستغيث بالتضامن لصرف معاش تكافل وكرامة

صدى البلد

ناشدت أميمة عبد المنعم عبد الحكيم الليثى، المقيمة في شارع مصطفى نظيف بالسيوف شماعة التابعة لحي ثان الرمل فى محافظة الإسكندرية، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن،بالموافقة على صرف معاش "تكافل وكرامة".

 

قالت القارئة في رسالتها: “أنا من منطقة الرمل محافظة الإسكندرية، وعندى بنتين منى وعبير، ولكني لا أعمل؛ وزوجى مهاجر منذ الثورة ولا نعلم شئ عنه، واحتاج للحصول على معاش تكافل وكرامة”.

 

وأضافت: “قدمت شكاوى على النت كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار”.

 

وتابعت: "نحن في أمسّ الحاجة إلى هذا المعاش؛ لأقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية".

 

واستطردت: “ساكنين في شقة إيجار جديد ومش عارفين ناكل احنا وبناتى بسبب الإيجار، وعملت كتير ورق تكافل وكرامة ومش بيجيلي وكل ما أروح أسأل بيقولولي انتي فوق مستوي الفقر، مافيش حد جه يشوف أنا فوق مستوي الفقر ولا لأ”.


وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الإسكندرية، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي، النظر إلى حالتها بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لاعانتها على صعوبات الحياه.

أميمة عبد المنعم عبد الحكيم الليثى بطاقة رقم قومى 27108271201645. وللتواصل مع القارئة، من خلال الرقم
01285144924

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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