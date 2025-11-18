الرئيس السيسي يكلف بإعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية لـ عمر خيرت

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

وكلف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية للفنان عمر خيرت ومتابعة حالته بشكل مستمر.