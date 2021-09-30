سعد سمير يحتفل بعيد ميلاد بدر بانون

حرص سعد سمير لاعب نادي فيوتشر علي الاحتفال بعيد ميلاد زميله الدولي المغربي بدر بانون نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الـ28.



ونشر سعد سمير صورة له برفقة بدر بانون عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتب قائلا "عيد ميلاد سعيد".



يحتفل اليوم الدولي المغربي بدر بانون نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد ميلاده الـ28، حيث ولد 30 سبتمبر عام 1993، فى مدينة كازابلانكا بالمغرب.



وانضم بانون إلى النادي الأهلي الموسم الماضي قادمًا من نادي الرجاء المغربي وحفر بانون اسمه بحروف من ذهب وأصبح معشوق الجماهير الحمراء لما يتسم به اللاعب من روح عالية وقدرات مميزة في دفاع الأحمر كما لقب بالسلطان.



وشارك بدر بانون فى 40 مباراة مع الأهلى في كل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.