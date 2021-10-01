جهود مكثفة لكشف لغز اختطاف طفل من الحضانة بالشرقية

يواصل رجال مباحث مركز شرطة الحسينية برئاسة الرائد محمد ثروت جهودة لكشف لغز اختطاف طفل من حضانة مستشفي الحسينية المركز.

كان قد تلقي مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية بلاغًا يفيد اختفاء طفل حديث الولادة في المستشفى المركزي بمركز الحسينية.

فيما قال أحد الشهود:"ان سيده من قرية 5 بحر البقر توجهت الي مستشفى الحسينية للولاده القيصرية، وولدت طفل ومرفق معاه زوجها كان موجود ايضا معاها في المستشفي في قسم الداخلي حريم، و دخلت عليها سيده الغرفه وادعت ان ابنتها ولدت طفلين والطفلين في الحضانة، ومن ثم عملت السيدة صداقة مع والدت الطفل المخطوف ، وقالت لجوزها داخل المدام الحمام فما كان من جوزها الا أنه سمع كلام الست النصابه وذهب مع زوجته الي الحمام وفي أثناء ما ام الطفل في الحمام قامت السيدة بسرقة الطفل".

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز الحسينية يفيد اختفاء رضيع حديث الولادة من قسم النساء والولادة، بعد ولادة قيصرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة.