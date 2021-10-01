رئيس جهاز سوهاج الجديدة يفتتح معرضاً فنياً بمدرسة عثمان بن عفان

افتتح المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والدكتور العربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، المعرض الفني وورشة العمل للأعمال الفنية لطلاب مدرسة عثمان بن عفان التجريبية للغات.

جاء ذلك بحضور حمدي مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومسئولي جهاز المدينة ومديرية التربية والتعليم.



وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، دعم جهاز المدينة للمنظومة التعليمية وجميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.



كما تفقد رئيس الجهاز، مدرسة المتفوقين بمدينة سوهاج الجديدة، وهى مدرسة داخلية يتم اختيار طلابها عن طريق اختبارات إلكترونية من جميع محافظات مصر .



وخلال الجولة، رحب رئيس الجهاز، بطالبات المدرسة وحثهم على التفوق فى الدراسة والعلم لأنهم هم قادة المستقبل، مؤكداً على دور جهاز المدينة فى توفير جميع الإمكانيات المساعدة على الاختراع والابتكار والتفوق.



