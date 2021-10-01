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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لماذا نجح موسم القطن 2021؟ نقيب الفلاحين يرد

القطن
القطن

قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين: إن موسم القطن لعام2021 حقق أكبر مفاجأة غير متوقعة للمزارعين والتجار، موضحا أن سعر قنطار القطن بوجه بحري وصل لأعلى من 4.600 جنيه لأول مرة في التاريخ محققا مكاسب خرافية .

 

وأضاف «أبو صدام»، أن سعر قنطار القطن العام الماضي كان يباع بأقل من2000 جنيه؛ مشيرا إلى أن مساحة زراعة القطن هذا الموسم وصلت 236 الف فدان بجميع أنحاء الجمهورية .

 

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وأوضح نقيب الفلاحين ان مشكله القطن الرئيسية تكمن في التسويق والتسعير وان حل هذه المعضلة يكمن في تطبيق قانون الزراعات التعاقدية  وان أسعار القطن هذا العام مشجعه وستؤدي الي زيادة مساحات زراعته العام المقبل

 

وأشار «أبوصدام»،  ان 95% من المساحة المنزرعة بالقطن هذا الموسم كانت في الوجه البحري  وتقلصت مساحه القطن في الوجه القبلي بعد الخسائر المتتالية لمزارعيه طوال الأعوام السابقة ومعظم من زرع القطن كان يهدف  بالأساس لتحسين خصوبة ارضه الا ان ارتفاع أسعار القطن عالميا وزيادة الطلب عليه مع ضعف الإنتاج العالمي من القطن ادي الي انتعاش تجارة القطن بما ينبي بمستقبل مشرق للذهب الأبيض المصري.

 

 

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