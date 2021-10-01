قطع المياه عن بعض قرى مركزي ناصر وبني سويف 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه سيتم ترحيل خط مياه" 16 بوصة "بقرية دنديل ، مما يترتب عليه قطع المياه عن قرى (باها ، الحاجر ، السعادنة) بمركز بني سويف، و(دنديل، كوم أبوخلاد ، البرج والعزب التابعة لدنديل) بمركز ناصر، وذلك بداية من الساعة 1 صباح يوم السبت 2 أكتوبر " ولمدة 24 ساعة ".



وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة،فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية بتدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عن الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.