آخر أيام الصيفية.. شاهد| احدث ظهور لـ أحمد الشامى

شارك الفنان أحمد الشامي ، متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد الشامى قائلا " آخر أيام الصيفية بتحب الشتاء الكئيب ولا الصيف الجميل المشمس ".

يذكر أن كشف الفنان أحمد الشامي ، خلال تواجده بموقع صدى البلد تفاصيل مشاركته في مسلسل إلا أنا بحكاية "بيت عز، التي ظهر من خلالها بشخصية المتحرش.

وقال أحمد الشامي: " أنا في البداية قرأت الدور وكنت متردد في قبولة وخايف، وبعد تفكير واستشارة زوجتي، وجدت السيناريست شريف يسري بيقول لي شامي روح أمضي بكرة وشجعني وبدأنا العمل على الشخصية وتفاصيلها".

احتفل الممثل والمغني أحمد الشامي بنجاحه الكبير في حكاية بيت عز بمسلسل إلا أنا، الذي انتهى عرضه قريبا على شاشة DMC.