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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لأسباب مجهولة.. أب يخنق ابنته ويمزق جسدها بسكين في أسوان

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

لقيت فتاة مصرعها طعنا بسكين على يد والدها بمنطقة السيل في أسوان وذلك لأسباب مجهولة.

 

تلقى اللواء هشام سليم  مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم ثان أسوان بوصول جثة فتاة إلى مشرحة أسوان وبها طعنات وعليها آثار خنق بالرقبة، وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وكشفت التحريات الأولية بأن الفتاة تدعى "ن.ك.ع" 17 سنة من منطقة السيل الريفى شرق مدينة أسوان، وفاجأها والدها بطعنها بسكين من الخلف بعد أن خنقها بحبل كان بحوزته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتواصل مباحث قسم ثان أسوان تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق. 

 

هذا وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات مكبرة صباحية ومسائية قادها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء أشرف حمدى حكمدار ونائب مدير أمن أسوان ، وأيضاً اللواء معتز عبد الرحمن مساعد مدير الأمن وذلك إستمراراً للجهود المتواصلة لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بمختلف المراكز والمدن .

وقد إستهدفت الحملة السوق السياحى والأسواق المجاورة حيث نجحت جهود الحملة في إزالة 6 حالات تعدى على الأرصفة والطريق العام عبارة عن بروز وفاترين عرض تابعة لمحلات متنوعة مما أدى إلى عرقلة إستكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية بالسوق السياحى القديم من خلال تركيب المظلات الخشبية وغيرها  ، وخاصة أنه تم تحرير محاضر مخالفة للمتعدين لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

هذا وكانت الحملة بإشراف من العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان وبمشاركة ضباط وأفراد شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، وأيضاً علاوة على نواب رئيس المدينة لأحياء غرب وجنوب وشئون القرى والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالسيارات والمعدات المتنوعة . 

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة يومياً للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف المدن والمراكز للحد من انتشار فيروس الكورونا وذلك مع أخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمقاهى ، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور اليومى للتأكد من الإلتزام بتطبيق المواعيد الشتوية المقررة والتى تم الإعلان عنها من قبل. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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