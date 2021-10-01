كارتيرون: نحترم توسكر الكيني.. وهدفنا التأهل لدور المجموعات

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في كينيا يوم 16 أكتوبر الجاري.



وشدد المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، على أنه لابد من احترام فريق توسكر في مواجهتي الذهاب والإياب من أجل الفوز والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وأوضح كارتيرون أنه يدرس الفريق المنافس في الفترة الحالية من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لاستغلالها في المباراة المقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.



وشدد، على أن فريقه لن يتهاون أمام المنافس وسيلعب بجدية وتركيز للعودة من كينيا بنتيجة إيجابية.