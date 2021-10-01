رسالة مؤثرة .. ناصر ماهر يودع جماهير الأهلي

وجه ناصر ماهر لاعب وسط الأهلي رسالة مؤثرة لجماهير النادي الأهلي عقب رحيله عن الفريق الي نادي فيوتشر.



وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على "إنستجرام" اليوم الجمعة: "اليوم أعلن رحيلي عن النادي الأهلي، يعلم الله أنني لم أدخر جهدا أو نقطة عرق في سبيل خدمة النادي الأهلي".



وأتم قائلا: "أشكر الجمهور السند الحقيقي وأشكر زملائي وأتمنى لهم التوفيق وللفريق فيما هو قادم".



وافق النادي الأهلي على بيع ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز.



وأنهى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ناديه الجديد.