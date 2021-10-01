حد يعرف يكمل؟ مصطفى شعبان ينشر شعرًا بـ"فزورة" لكل عاشق .. شاهد

نشر الفنان مصطفي شعبان صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر مصطفي شعبان ، في الصورة بإطلالة كاجوال وعلق قائلا "هو الحب .. فاسلم بالحشا ما الهوى سهل … حد يعرف يكمل؟😉" مما نال اعجاب متابعيه.

من جانب آخر، تعاقدت شركة المتحدة مع المنتج كامل أبو علي لتقديم أعمال فنية من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن المفترض العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وشارك مصطفي شعبان في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.