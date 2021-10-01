سعد سمير يهنئ تريزيجيه بعيد ميلاده

هنأ سعد سمير نجم الاهلي السابق زميله محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، بعيد ميلاده، اليوم الجمعة.



ونشر سعد سمير على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» صورة له برفقة تريزيجيه معلقًا عليها:" عيد ميلاد سعيد أخي وأتمني لك التوفيق والعودة قريبا".



جدير بالذكر أن تريزيجيه قد انضم لصفوف أستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية 2019 قادمًا من قاسم باشا التركي، ويمتد تعاقده مع الفيلانز حتى 30 يونيه 2023.



ويواصل تريزيجيه عملية التأهيل من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة أستون فيلا وليفربول الموسم الماضي وخضع على أثرها لجراحة الرباط الصليبي والتي أبعدته عن المشاركة مع فريقه حتى وقتنا الحالي، ويأمل النجم المصري في العودة للمباريات مجددًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.