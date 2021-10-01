أخبار السيارات| مواصفات وأسعار ساوايست DX3 موديل 2021.. جرينادير تكشف عن إنيوس الجديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبار وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية .. نستعرض أبرزها.
مواصفات وأسعار ساوايست DX3 موديل 2021 في مصر .. صور
استطاع الصانع الصيني ان يحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري وسط اصدارات موديل 2021، حيث اطلقت شركة ساوايست نسختها DX3 عبر باقة من الفئات المختلفة، وتشمل هذه النسخة حزمة من التجهيزات إلى جانب القدرات الفنية القياسية.
صلَّح سيارتك بنفسك.. جرينادير تكشف عن إنيوس الجديدة وتبحث عن مراكز صيانة في أمريكا
أعلنت شركة جرينادير موتورز عن تفاصيل طرازتها الجديد إنيوس موديل 2022، وحاجتها لوكلاء في الولايات المتحدة الأمريكية.
ممنوع للرجال.. إصدار خاص من نيسان يشارك في سباق Rebelle Rally المخصص للنساء
خصصت نيسان موتورز شاحنة النيسان فرونتير موديل 2022 بغطاء من 3 ألوان الأبيض والأحمر والأزرق لتدخل في منافسات سباق Rebelle Rally ريبيل رالي لعام 2021 المخصص للسيدات فقط، ويعد السباق الأطول في مسافات الطرق الوعرة الذي تجري فعالياته داخل أمريكا.
شركة مارقة ومحتالة.. تسلا ترفع دعوى قضائية ضد صينيين بسبب التشهير والافتراء
رفعت شركة "تسلا" موتورز دعوى قضائية ضد عملاء لها سابقين من الصين بتهمة التشهير بالشركة على منصات التواصل الاجتماعي.
الباليسايد الأعلى مبيعًا.. هيونداي تغير من خططها الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد
بدأت شركة هيونداي في تغيير خططها الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على سيارتها الأعلى مبيعا هيونداي باليسايد.
لقطات تجسسية تكشف الفيس لفيت في لينكولن كورسير 2022
أظهرت لقطات تجسسية لمحات من سيارة لينكولن كورسير لعام 2022 وهي ما زالت بالكسوة التمويهية.
فيس ليفت شامل.. كيا تتخلي عن أنف النمر في كيا نيرو الجيل الجديد
أظهرت لقطات تجسسية النموذج الأولي من كيا نيرو 2022 وهي تختبر في الشوارع العامة.
التسوق بدون زحام.. هوندا تقدم eVTOL سيارات أجرة طائرة بدون طيار|فيديو
كشفت هوندا موتورز عن أول سيارة طائرة لها بمفهوم هوندا eVTOL، والتي من المقرر أن تعمم تجاريا بدءًا من 2030 لتكون سيارات أجرة طائرة وبدون طيار.
بعد الحريق.. صعوبات إنتاجية تواجه تويوتا مع GR سوبر سبورت
تواجه تويوتا صعوبة في تحويل وتجهيز سيارة السباق الكهربائية تويوتا جي آر سوبر سوبرت إلى سيارة تقليدية تجوب الشوارع.