«فوده» يبحث فى رومانيا سبل تعزيز السياحة الوافدة فى جنوب سيناء

فوده يشهد احتفالات العيد الوطنى لمدينة سيناء بدولة رومانيا .. و مأدبة عشاء في استقباله والوفد المرافق

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له من رجال الأعمال والمستثمرين احتفالات العيد الوطنى لمدينة سيناء بدولة رومانيا وذلك مساء اليوم بصحبة عمدة المدينة وسط ترحيب كبير على المستوى الرسمى والشعبى .

تم إعداد مأدبة عشاء رسمى للمحافظ والوفد المرافق له بمناسبة العيد الوطنى لمدينة سيناء برومانيا وتبادل الرؤى حول تنشيط السياحة بين مدينة سيناء الرومانية والمدن السياحية بجنوب سيناء.

كما تم استقبال المحافظ والوفد المرافق له من رجال الاعمال والمستثمرين بالقصر الرئاسى السابق والمشاركة فى احتفالات العيد الوطنى لمدينة سيناء بدولة رومانيا ، وأقام عمدة المدينة حفل عشاء عمل على شرف المحافظ ومرافقية كما تم التشاور وتبادل الرؤى حول سبل تنشيط السياحة بين سيناء الرومانية ومدن جنوب سيناء المصرية وبخاصة مدينة شرم الشيخ وذلك استثمارا للعلاقات الوطيدة بين الشعبين المصرى والرومانى .

كان وصل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الى مطار بوخارست الدولى على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين بجنوب سيناء في جولة تنشيطية جديدة للسياحة بشرم الشيخ عقب نجاح

جولته الأخيرة لدولة صربيا وعمل بروتوكول تعاون بين شرم الشيخ ومدينة نيش الصربية.

وتستغرق جولة فودة و مستثمري جنوب سيناء عدة أيام يشمل برنامج سياحي المزارات السياحية الرومانيه وتوقيع عدة اتفاقيات.

وكان فى استقبال محافظ جنوب سيناء ووفد المستثمرين السفير المصرى برومانيا ، وتأتى الزيارة فى إطار تدعيم اواصر التعاون فى عدد من المجالات وبخاصة التنشيط السياحى بين المدن السياحية بجنوب سيناء والمدن السياحية برومانيا.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقع الشهر الماضي خلال زيارته لدولة صربيا مع عمدة مدينة نيش الصربية اتفاقية تمهيدية للتبادل السياحي بين المدينتين.

وقالت دراجنا سيتيروفسكى عمدة مدينة نيش الصربية ان هذه الزيارة تمثل انطلاقة قوية للعلاقات بين البلدين ووعدت بزيارة مدينة شرم الشيخ قريبا على راس وفد من المختصين هناك.

أعلنت عمدة مدينة نيش أنه الاتفاق على تسمية ميدان فى مدينة نيش باسم شرم الشيخ ووضع عمل جمالي يرمز للمدينه في ذلك الميدان .

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين المدينتين خاصة فى مجال السياحة كما تم الاتفاق على تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ومدينة نيش وكذلك مدينة بلجراد على غرار خط بلجراد الغردقة مع تذليل العقبات التى تحول دون ذلك.

كما بحث فودة مع عمدة نيش التعاون فى مجال التعليم العالى ودراسة اعطاء منح دراسية متبادلة والاستفادة من خبرة جامعة نيش فى مجال الاتصالات والحاسب الألى.

وكانت أجريت هذه الزيارة من خلال الدعم الكامل للسفارة المصرية فى بلجراد بقيادة السفير عمرو الجويلي.

كما شارك اللواء خالد فودة والوفد المرافق لة فى عدة اجتماعات مع رئيس غرفة التجاره والاقتصاد ورئيس هيئة مطارات صربيا لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين ، كما تم خلال اللقاء القاء الضوء على مقومات المحافظة الجاذبة للاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة وقد ابدى الجانب الصربى اهتمامه ورغبته فى عقد لقاء مع رئيس غرفة التجارة المصرية لاستكمال المناقشات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

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