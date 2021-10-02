تدريب أطباء الزمالة المصرية بقنا علي المنصة الإلكترونية الحديثة LMS

أنهت إدارة الزمالة المصرية التدريبات الخاصة لأطباء الزمالة المصرية بمديرية صحة قنا، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان و اللواء اشرف غريب، محافظ قنا ، بضرورة التدريب المستمر والتطوير الدائم للقطاع الطبي بالمحافظة ورفع القدرات العلمية لهم .
قال الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشئون الصحية بـ قنا، إن أطباء الزمالة المصرية التابعين لمستشفيات " قنا العام ، قفط التعليمي ، و أورام قنا " جرى تدريبهم تدريباً مكثفة علي مدار الثلاثة أيام السابقة ، في حضور الدكتورة جيهان التهامي، مساعد الأمين العام لشئون التدريب بالزمالة المصرية بالوزارة و أطباء الزمالة علي مستوي المحافظة.
وتابع تاوضروس ، وقدم التدريب العديد من النقاط والتي من أهمها: دخول المتدربين علي المنصة الإلكترونية LMS و المعتمدة حديثا من قبل وزارة الصحة والسكان، و متابعة التدريبات بالمستشفيات المنضمة حديثا لبرنامج الزمالة المصرية، و مناقشة الخطط التدريبية في كل تخصص.
و أضاف تاواضروس ، إضافة إلى مناقشة الأقسام الصالحة للإعتماد ببرنامج الزمالة المصرية، و تجميع البيانات الخاصة بالأقسام لعرضها علي المجالس العلمية المختلفة بالزمالة المصرية.
و أوضح الدكتور عبدالله حمدي، مدير إدارة الزمالة المصرية بمديرية الصحة ، بأنه تم المرور علي مستشفيات قنا العام و قفط التعليمي و أورام قنا بهدف الوقوف علي سير العمل بفريق الزمالة بالمستشفيات المذكورة، كما تم إعتماد مدربين جدد للزمالة بتلك المستشفيات من أجل تطوير وتحسين منظومة الصحة بالمحافظة.