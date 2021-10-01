الكشف على 946 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الحلفاية قبلى التابعة لمركز نجع حمادى و ذلك فى إطار تنفيذ فاعليات مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .



وأوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بأن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٩٤٦ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٣٣١ حالة باطنة ، ٢١٨ حالة طب أطفال ، ١٩٠ حالة أمراض جلدية ، ٨١ حالة جراحة ، ٦٠ حالة طب أسنان ، ٣٨ حالة نساء وتوليد ، ٢٨ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧٢ حالة وإجراء الأشعة لـ ٢٠ حالة.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.



فيما قال الدكتور راجي تاوضروس ، وكيل وزارة الصحة و السكان بـ قنا ، بجانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة و التحاليل، و صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بتقديم خدمات التوعية للمواطنين بمقر القافلة.

و أوضح تاواضروس ، بأنه جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٦٥ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي .

قافلة طبية بنجع حمادى

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