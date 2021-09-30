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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 45 يوما من البحث.. العثور على جثة طفل غارق فى نهر النيل بقنا

انتشال جثة غريق_أرشيفية
انتشال جثة غريق_أرشيفية

عثرت قوات الإنقاذ النهري بـ قنا ، بمعاونة الأهالى، على جثة شاب غارقاً فى نهر النيل منذ ٤٥ يوماً بجوار معديات مركز دشنا.

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا ، يفيد العثور على جثة شاب غارقاً فى نهر النيل بجوار منطقة المعديات.

 

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تبين أن الجثة لـ مصطفى محمود تغيان،  مقيم بقرية الحميدات، و مبلغ بغرقه فى نهر النيل منذ ٤٥ يوماً.

 

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا دشنا قوات الإنقاذ النهرى نهر النيل جثة شاب غارقا

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