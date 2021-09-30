محافظ قنا: تنفيذ 1402 مشروع في مختلف القطاعات بتكلفة 3.6 مليار جنيه

عقد اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، اجتماعاً موسعاً ، اليوم الخميس ، مع وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أولوية المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام 2022 / 2023.

جاء ذلك بحضور حازم عمر ، نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوى ، مدير البرنامج، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و الدكتور محمد ندا، خبير أول البنك الدولي ومسئول فريق الدعم الفني بالبرنامج والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة و ممثلى البنك الدولى وأعضاء مكتب تنسيق البرنامج و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و أعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة.



استعرض محافظ قنا ، الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها من خلال البرنامج، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 1402 مشروع فى مختلف القطاعات بتكلفة 3.6 مليار جنيه، ساهمت في توفير 149 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، كما يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى.

و أكد محافظ قنا ، أن العمل يسير وفقاً للجداول الزمنية المقررة من خلال المتابعة الدورية لمواقع المشروعات، و الاطمئنان على سير العمل، لافتاً إلى أنه بجانب تنفيذ المشروعات فإن البرنامج يعمل على تنمية قدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية، حيث تم تنظيم 95 برنامجا تدريبيا و 31 ورشة عمل استفاد منهما 3744 متدربا.



وأضاف الداودي ، بأن وحدة تنفيذ البرنامج بصدد البدء فى إعداد خطة مشروعات 2022/2023 من خلال جلسات التشاور المجتمعى والاستماع إلى كافة اقتراحات وتوصيات المواطنين في المشروعات التي يرونها هامة وذات أولوية في تحسين خدماته.

و أعرب محافظ قنا ، عن شكره وتقديره لدور البنك الدولي في دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وجهود وزارة التنمية المحلية والقائمين على تنفيذ البرنامج وهو ما أسهم فى اختيار الأمم المتحدة للبرنامج على منصتها الإلكترونية كأفضل برنامج تنموي عالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر على مستوى العالم .



من جانبه وجه الدكتور هشام الهلباوى ، مدير البرنامج ، الشكر لمحافظ قنا والجهاز التنفيذي بالمحافظة على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بدء تنفيذ البرنامج، داعيا وحدة التنفيذ بالمحافظة إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما تحقق من إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج في الوصول للتنمية الشاملة والمستدامة.



كما أكد محمد ندا ، مسئول فريق الدعم الفني بالبرنامج ، أهمية تعظيم الإيرادات المحلية بمراكز المحافظة والتى تتمثل فى" المواقف – الإعلانات – الأسواق – عائد انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية للمدن" بهدف رفع نسبة المساهمات المحلية فى التمويل الذى تضخه الحكومة لتنفيذ المشروعات، و ذلك لضمان استمرار خطط التطوير بتلك المراكز عقب انتهاء مدة تنفيذ البرنامج فى 2023 .