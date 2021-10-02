صدقة جارية.. إلهام شاهين: أوصيت أهلي التبرع بأعضائي بعد وفاتي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن وصيتها هي التبرع بكل أعضائها البشرية عقب وفاتها، مضيفة:" هو الجسم بعد الإنسان ما يموت أكيد هياكله الدود ومش هنستفاد منه في حاجة".

وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" هذه المبادرة بمثابة صدقة جارية وتنقذ عددا من المحتاجين وهي مبادرة جيدة للغاية".

وأوضحت شاهين:" الأفضل هي استفادة المريض من هذا العضو، لافتة إلي أن هناك عددًا من الدول تجيز الأمر ولاسيما في ظل نقص القرنية التي نستوردها من الصين .

وأشارت إلي أنها لا تمانع من إستخدام جثتها للتدريب طلبة كلية الطب، موضحة أنه لابد أن تكون هناك آلية لتجميع المتبرعين وتوثيق تبرعهم بعد وفاتهم.