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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب: صعبت الأمور على نفسي بعد التأهل لـ دور الثمانية بالأولمبياد

شوقي - غريب
شوقي - غريب

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أنه يسعى إلى التأهل لـ دور الأربعة فى أولمبياد باريس عام 2024.

 

كانت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أعلنت عن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الأوليمبي.

 

قال شوقي غريب فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: أنا صعبت الأمور على نفسي بعد التأهل إلى دور الثمانية في دورة الألعاب الأولمبية التي مؤخرا أقيمت في طوكيو وتعادل خلالها أولمبي الفراعنة أمام إسبانيا وفاز على أستراليا وخسر أمام البرازيل.

 

واصل شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي: أعمل جاهدا فى قادم الأيام على التأهل إلى دور الأربعة في أولمبياد باريس عام ٢٠٢٤.

 

حقيقة الإعتذار عن منتخب مصر الأوليمبي

 

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي حقيقة اعتذاره عن تولي قيادة أوليمبي الفراعنة وقال في تصريحات خاصة لصدى البلد: لم اعتذر عن تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وما يثار حول هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

 

أضاف: الحقيقية أنني ذكرت أنه فى حالة عدم رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد عقب إجراء الانتخابات استمرارى فى المهمة فلن استمر.

 

استطرد شوقي غريب قائلا:  سوف احترم رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد وأقوم بالاعتذار عن مهامي كمدير فنى لمنح الفرصة لأى مدرب آخر لتولى المهمة بدلا منى.

 

يذكر أن اتحاد الكرة وافق في اجتماعه الأخير  على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

كما وافق اتحاد الكرة على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهمتهم.

وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأوليمبي، وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003، و أيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.

 

وأنهى مسؤولو اتحاد الكرة عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، بانتهاء أولمبياد طوكيو 2020، كما هو متعارف ومتفق عليه بين الطرفين، لعدم وجود ارتباطات المنتخب الفترة المقبلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

شوقي غريب منتخب مصر الأوليمبي أولمبياد باريس اتحاد الكرة أحمد مجاهد

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