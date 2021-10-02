عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعافيها

بوزن زائد.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل معاناتها من فيروس كرونا.. شاهد

ريهام سعيد
ريهام سعيد

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن تحسن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى بعد اصابتها بفيروس كرونا .

 

ونشرت ريهام سعيد بث مباشر  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتوجه الشكر لـ متابعيها وأصدقائها للوقوف بجانبها و الدعاء لها في مرضها ، و لكنها شعرت بالضيق من بعض التعليقات السلبية. 

 

وطمأنت ريهام  سعيد  جمهورها علي حالتها الصحية ولكنها عبرت عن حزنها بعد زيادة وزنها نتيجة تناولها الكورتيزون للشفاء من فيروس كرونا.

تتحسن ببطء.. تطورات الحالة الصحية لـ ريهام سعيد.. خاص

ريهام سعيد تطلب الدعاء بعد إصابتها بفيروس كورونا| شاهد

 

وسبق أن أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشرت ريهام سعيد صورة لها في المستشفى، وعلقت: “بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة تأثرت تحجزت في المستشفى من شويه، إحساس غريب وأنت عندك حاجة مميتة، بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير”.

 

وأكملت ريهام سعيد: “أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة، شكرا يا رب على حبك ليه وشكرا على ابتلاءاتك الكتير إلي بتدل على اهتمامك بيه، إذا كانت دي النهاية يا رب احسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد الي عارف أنا عملت ايه وكانت نيتي دائما ايه”.

 

وأضافت ريهام: “استحملت وصبرت علي ظلم كتير، يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالاك من اولادي، اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقيه يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل عليه محنتي أنا راضية باي شيء، نصيحه لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح انت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من اعصابنا و صحتنا وكله على باطل خلي بالكوا الاذيه دي وحشه اوي وهاتقعد لك في اعز ما عندك، ارجو الدعاء بالخير ليه اي كان هو ايه”.

 

أزمات ريهام سعيد الحالة الصحية لريهام سعيد إصابه ريهام سعيد كرونا ريهام سعيد تطور الحالة الصحية لريهام سعيد

ترشيحاتنا

السعودية .. بيان عاجل من الدفاع المدني بشأن قصف حوثي استهدف جازان

دعاء تفريج الهموم والمشاكل وإزالة الحزن الشديد

سامسونج تحذف الإعلانات من هذا التطبيق .. تفاصيل

بعد 36 سنة.. عمرو الليثى يعيد إيمان لأهلها على الهواء

شوقي غريب: صعبت الأمور على نفسي بعد التأهل لـ دور الثمانية بالأولمبياد

بصورة من شبابه.. شوبير يستعيد ذكريات الزمن الجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورتها فيديو.. شاهد سيارة Tesla تفضح سلوك صادم لامرأة

هنا عاشت سيدة الشاشة.. قصة شقة فاتن حمامة بالزمالك المعروضة للبيع | صور

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

تحدي هنيدي وفان دام يتحول إلى مشروع فيلم سينمائي.. ما التفاصيل؟

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ