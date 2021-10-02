عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم..القطريون يختارون ممثليهم بمجلس شورى في أول انتخابات تشهدها البلاد

أرشيفية
أرشيفية

يتوجه القطريون اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في أول انتخابات مجلس شورى تشهدها قطر في تاريخها.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بدءا من الساعة الثامنة صباحا على أن تغلق في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع صدور النتائج مساء اليوم.

 

ويتنافس 252 مرشحا من بينهم 27 امرأة للفوز بثلثي مقاعد مجلس الشورى (30 مقعدا) من إجمالي المقاعد البالغة 45 مقعدا، بعد تنازل 32 متنافسا منهم امرأة واحدة عن خوض غمار الانتخابات، في حين سيتم تعيين الـ 15 عضوا الآخرين من قبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني وفق الدستور القطري.

 

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أعلن في شهر نوفنبر العام الماضي، عن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، الذي سيتولى اختصاصات وصلاحيات تهم بالخصوص مراقبة السلطة التنفيذية ومناقشة كل ما يحال عليها من مجلس الوزراء للنقاش والمصادقة.

 

ويرجع تاريخ إحداث أول مجلس الشورى في قطر عبر تعيين أعضائه إلى عام 1972 ، وفق نظام أساسي مؤقت، تم تعديله في 19 أبريل الماضي، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، من بينها مجلس الشورى الذي سيتحمل مسؤولية اعتماد مشاريع القوانين، وكل جوانب الحياة العامة للدولة، السياسية والاقتصادية والإدارية، ومشاريع الميزانيات.

بعد سيطرة طالبان على الحكم.. قطر تتقدم بطلب لـ المجتمع الدولي بشأن أفغانستان

على خطى الخزانة الأمريكية..قطر تدرج 7 أشخاص وكيانا واحدا على قائمة الإرهاب

القطريون صناديق الاقتراع انتخابات مجلس شورى قطر الناخبين مراكز الاقتراع الدستور القطري أمير قطر مجلس الوزراء

ترشيحاتنا

صادرات مصر من الذهب تسجل 750 مليون دولار.. وكندا تستحوذ على 48%

برشلونة يخشى تعميق جراحه أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني .. الليلة

بيدرو يصل الرياض اليوم لبدء مهامه الفنية مع النصر السعودي

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة الأزهر 2021

الاتحاد الأوروبي: الحرب في أفغانستان أثبتت أنه لا يمكن فرض الديمقراطية عسكريا

اليوم.. إنطلاق معسكر المنتخب السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الإعتداء على أفراد الفرق الرياضية

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

لتصوير أول فيلم في الفضاء.. انطلاق النجمة الروسية يوليا في رحلة التحدي|صور

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ