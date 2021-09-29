على خطى الخزانة الأمريكية..قطر تدرج 7 أشخاص وكيانا واحدا على قائمة الإرهاب

أصدر، النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، قرارا بإدراج أشخاص وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية القطرية.

وتضمن القرار إضافة 7 أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب.

ويأتي إصدار هذا القرار من النائب العام القطري في ضوء التعاون مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار وفاء قطر بالتزاماتها وتكريسا لجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنفيذا للقوانين القطرية والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإرهابية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقوبات على شبكة مالية تابعة لحزب الله اللبناني.



وقال موقع وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة حددت من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها وبإجراءات منسقة مع حكومة دولة قطر، شبكة مالية رئيسية تابعة لحزب الله اللبناني مقرها في شبه الجزيرة العربية.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:"يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي. تؤكد الطبيعة العابرة للحدود لشبكة حزب الله المالية هذه على أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين، مثل حكومة قطر، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية".

وصنفت الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997 وكمنظمة إرهابية عالمية خاصة في 31 أكتوبر 2001، وصنف مجلس التعاون الخليجي حزب الله كمنظمة إرهابية في 2 مارس 2016. اليوم، تم تصنيف علي رضا حسن البناي (علي البناي) وعلي رضا القصبي لاري (علي لاري) وعبد المؤيد البناي (عبد المؤيد) ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGTs) بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه.

وأوضح بيان الخزانة الأمريكية أن علي البناي ولاري من الموالين القدامى لحزب الله وقد أرسلوا سراً عشرات الملايين من الدولارات إلى المنظمة الإرهابية من خلال النظام المالي الرسمي وشركات نقل الأموال. التقى كلاهما بانتظام بمسؤولي حزب الله أثناء سفرهم إلى لبنان وإيران. بدأ علي البناي في البداية التبرع بأموال لحزب الله من خلال جهة مانحة أخرى لحزب الله مقرها الكويت وفرعًا من مؤسسة الشهداء التي تم تصنيفها في الولايات المتحدة في الكويت، والتي تم تصنيفها في عام 2007 لتقديم الدعم المالي لعائلات الإرهابيين القتلى أو المسجونين، بما في ذلك "انتحاريون في الاراضي الفلسطينية".

ويمتلك علي البناي وشقيقه عبد المؤيد، المدرج أيضًا اليوم على قائمة العقوبات، حسابات مشتركة في العديد من البنوك ، وقاموا بتحويل الأموال إلى حزب الله مؤخرًا في أواخر عام 2020، وحافظوا على علاقات مع كبار مساعدي حزب الله. في عام 2017، خطط علي البناي لتحويل ملايين الدولارات إلى مسؤول كبير في حزب الله من حساب مصرفي يمكن لممثلي حزب الله أيضًا سحب الأموال منه وتحويلها. كان لاري يقدم الدعم المالي لحزب الله منذ عام 2000 عندما كان يسلم المال إلى حزب الله خلال رحلاته إلى لبنان. خلال رحلة إلى إيران ، التقى لاري مع مسؤول رفيع المستوى في حزب الله لتحويل الأموال إلى المجموعة. اعتبارًا من عام 2018 ، شارك لاري في أنشطة التيسير المالي لدعم حزب الله وعمل مع البناي لنقل الأموال من قطر إلى المنظمات التي يديرها حزب الله.

تم تحديد أسماء كل من عبد الرحمن عبد النبي شمس ويحيى محمد العبد المحسن ومجدي فائز الأستاذ وسليمان البناي. على قائمة العقوبات لقيامهم بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعلي البناي أو دعمه.

واعتبارًا من عام 2019 ، قام شمس، ابن شقيق علي البناي المقيم في البحرين، بتنسيق تطوير مشروعين عقاريين في البحرين وتسليم الأموال للأفراد المقيمين في الخليج نيابة عن علي البناي. اعتبارًا من عام 2019 ، قام علي البناي بتحويل ملايين الريالات القطرية إلى حساب لدى شمس. بالتزامن مع هذا الإجراء، جمدت حكومة البحرين الحسابات المصرفية لهذا الفرد، بالإضافة إلى إحالة ثلاثة أفراد إلى مكتب المدعي العام.

وفي عام 2019، أدار عبد المحسن، أحد أقارب لاري في المملكة العربية السعودية، عقارات علي البناي في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلفه علي البناي لإدارة أعمال لاري في الإمارات. كما احتفظ عبد المحسن بتوكيل رسمي لممتلكات بناي في البحرين.

واعتبارًا من عام 2018 ، حافظ عبد المحسن على اتصال منتظم بكل من علي البناي ولاري وقام برحلات منتظمة إلى قطر للقاء علي البناي. اعتبارًا من عام 2019، كان علي البناي قد حوّل مئات الآلاف من الريالات القطرية إلى عبد المحسن. اعتبارًا من عام 2019، نسق الأستاذ أنشطة علي البناي التجارية في قطر. يمتلك الأستاذ عقارات نيابة عن علي البناي، والتي استخدمها علي البناي كضمان للحصول على قروض لتمويل الاستثمارات في تركيا. أشرف الأستاذ أيضًا على الأمور المالية لعلي البناي.

اعتبارًا من عام 2019، كان سليمان البناي، أحد أقارب علي البناي، مديرًا رئيسيًا لنشاط علي البناي التجاري والمالي في قطر وخارجها.

وتم تصنيف شركة الدار العقارية التي يقع مقرها في قطر لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر. وفقًا لموقعها العام، فإن شركة الدار العقارية مملوكة ومدارة من قبل سليمان البناي. تعمل شركة الدار العقارية في إدارة العقارات للعقارات السكنية والتجارية متعددة العائلات في قطر. شركة الدار العقارية التي يقع مقرها في قطر ليست مرتبطة أو تابعة لشركة الدار العقارية ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال التبادل المستمر للمعلومات والتعاون على هذه الشبكة وغيرها من شبكات الميسرين الماليين لحزب الله اللبنانيين العاملين في شبه الجزيرة العربية، ستواصل الحكومة الأمريكية تعطيل الدعم المالي الذي يتدفق إلى الجماعات الإرهابية مثل حزب الله، بما في ذلك من خلال المبادرات المتعددة الأطراف والثنائية.

ونتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في يجب حظر الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص.

وعلاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد والكيان المعينين اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية. ووفقًا لسلطاته، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة أو حساب مراسلة أو حساب قابل للدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية إما تجري أو تسهل عن عمد أي معاملات مهمة نيابة عن الإرهابي العالمي المصنف خصيصًا، أو ذلك، من بين أمور أخرى، يسهل عن عمد إجراء معاملة مهمة لحزب الله أو بعض الأشخاص المحددين لارتباطهم بحزب الله.