بعد سيطرة طالبان على الحكم.. قطر تتقدم بطلب لـ المجتمع الدولي بشأن أفغانستان

قطر تدعو المجتمع الدولي لعدم عزل أفغانستان

حث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، المجتمع الدولي على عدم عزل أفغانستان.

ودعا وزير الخارجية القطري، اليوم الخميس، الدول الصديقة على عدم عزل أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وأدلى الوزير القطري بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مع مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وفي وقت سابق، قالت حركة "طالبان" إن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل إلى كابول بزيارة رسمية.

وذكرت "طالبان" على حساب "الإمارة الإسلامية" الرسمي الذي تديره على موقع "تويتر"، أن الوزير القطري التقى مسئوليها في القصر الرئاسي في كابول.

وصرح مطلق القحطاني، المندوب الخاص لوزير الخارجية القطري، بأنه "ينبغي للعالم ألا يتغاضى عن الحقائق الواقعية واستتابة الأمن في أفغانستان".

تصريح القحطاني جاء خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في حكومة "طالبان" أمير خان متقي في إطار الزيارة التي قام بها المسئول القطري والوفد المرافق له إلى كابل.

وذكر الحساب الرسمي لـ"إمارة أفغانستان الإسلامية" في "تويتر" أمس، الأربعاء، أنه "خلال اللقاء تم التأكيد على تسهيل عملية التنقل للمسافرين الأفغان، وعلى ضرورة إقامة العلاقات الحسنة مع الحكومة الأفغانية الجديدة"، كما أعرب متقي عن "شكره وامتنانه لدولة قطر على تعاونها ومساعيها".