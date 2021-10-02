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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني شنودة : أغاني الطشت في القرى أفضل من المهرجانات .. شاهد

الموسيقارهاني شنودة
الموسيقارهاني شنودة

قال الموسيقار " هاني شنودة ": إن الموسيقى هي لغة ، ومش أنا أول واحد أحول الموسيقى للغة ، ولحن أغنية " متحسبوش يابنات " كانت بتشتغل في القرى على الطشت .

وأضاف الموسيقار هاني شنودة ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية " لميس سلامة " : مش أنا اللي سمتها " أغاني الطشت " ، دي كانت بنت بتروح لأهالي كل قرية تعلمهم لعب البيانو ، وكانت وسيلة تسليسة متاحة حينها لدى عمد القرى .

وتابع " شنودة " : أغاني الطشت في الوقت ده كانت زي " محمد  لابس سيفه " ، و " حلاوتها حته حته " ، وسميتهم " أغاني الطشت " و سمعت البنات بتغنيها على الطشت ، في الليلة التي تسبق الفرح .

وأشار " شنودة " إلى أنه اتفق مع الفنان صلاح جاهين على ازالة أي عري لفظي ، معقبا : "ما كنش عاري بردو زي المهرجانات " .

وأردف : اللي بيجور في أحداث الفيلم بوصفه بالموسيقى ، وبقرأ السيناريو وبشوف الفيلم ، بس طبعا الأفلام قلت ، والمواضيع اتغيرت عن زمان . 

هاني شنودة الموسيقار هاني شنودة أغاني التشط برنامج صباح البلد توك شو

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