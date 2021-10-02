مطرب الغلابة للموسيقار هاني شنودة: بشكره على دعمه ليا ولن أنسى فضله عليا |شاهد

قال سيد القناوي ، مطرب الغلابة ، والذي اكتشفه الموسيقار هاني شنودة : أنا اتشرفت بالفنان هاني شنودة و بشكره على دعمه ليا ، وعمري منسى فضله عليا .

وتابع سيد القناوي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية " لميس سلامة " : مكنتش مصدق نفس أني هوصل للفنان الكبير هاني شنودة .

وأردف مازحا : هاجي أغني في الاستديو بالطشت والجردل ، وأنا عندي 40 سنة ، وبغني من وأنا عندي 12 سنة .



ومن جانبه قال الموسيقار " هاني شنودة " لـ " القناوي " : أنتا راجل كبير وزميلي .. وأنا بعتبر أي بني أدم في مصر يا أبني يا أخويا حسب السن.. وأنا عملت على الفيس تصويت على كلمات ليك وهلحنهالك .. وفي كلمات عجبتني وقريب أوي هنسمعكم مطرب الغلابة .

وأضاف "شنودة " : سألته أنت أزاي شاطر في " الدرامز " قالي أنه كان بيشوف الحاوي زمان ، ويروح البيت يجيب صفيحة يعزف عليها ويقلده .