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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموسيقار هاني شنودة: أغاني المهرجانات دي أنا أتكسف أقولها قدام راجل مش ست كمان.. فيديو

الموسيقار هاني شنودة
الموسيقار هاني شنودة

قال الموسيقار هاني شنودة  ، إن مبادرة " الطفل هو الحل " ليس هو من أطلقها ، كانت سببها حفلة غنائية لإحدى العائلات والتي لاحظت أن أبناءهم لا يعرفون معظم الأغاني القديمة التي كانت تغنى ، متابعا : " قالتلي أسمع ياهاني الجيل الجديد اللي طالع معندوش أغنية مشتركة ودلوقتي الأطفال بتغني كلام مش مظبوط " .

وتابع الموسيقار " هاني شنودة " ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "  ، ومن تقديم الإعلامية " لميس سلامة " : أنا كلام المهرجانات مقدرش أقوله .. مش بس أتكسف .. دنا أتكسف أقولة قدام راجل مش واحده ست .

وأردف" شنودة ": كل أغاني الأطفال عملنا فيها تسابق وبروفات عشان نغنيها في حفلة ، والأهالي مش ملتفتة بأكاديميات تعليم الغناء للأطفال ، وده اللي ممكن يجمل وجه مصر .

واسترسل حديثه : احنا عاوزين محامي ومهندس بيحب الغناء ، وبجمعهم من قرى كثيرة ، ومصر أغنى بلد بالمواهب .

وأكمل  : احنا ان شاء الله هنتكلم أعداد " صباح البلد " ونيجي الاستديو ونوريكم مواهب الأطفال .

الموسيقار هاني شنودة مبادرة الطفل هو الحل برنامج صباح البلد هاني شنودة توك شو

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