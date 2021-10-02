قتلت ضابطا سودانيا|من هي آية عبد السلام عضو تنظيم داعش الإرهابي؟

نجحت قوات الأمن السودانية في إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في الخرطوم الثلاثاء الماضي، وأدت المداهمة إلى مقتل 5 من أفراد جهاز المخابرات السوداني، والقبض على 11 إرهابيا من جنسيات مختلفة.

وقال بيان نشره جهاز المخابرات السوداني على صفحته الرسمية، إن المجموعة الإرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومكونة من 15 أجنبيا من جنسيات مختلفة كانوا يتحصنون في شقة مفروشة بإحدى البنايات في ضاحية "جبرة" جنوب الخرطوم.

وأضاف البيان، أن المجموعة تبادلت إطلاق النار مع القوة الأمنية التي داهمتهم، موضحا أنه تم القبض على 11 عنصرا، فيما تمكن 4 من الفرار.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"، قصة الخلية الإرهابية، والشابة آية عبد السلام التى استغل قصتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأدعت أن قوات الأمن ألقت القبض عليها، خلال السطور التالية.

إختفاء آية عبد السلام

في 10 أبريل عام 2019، كانت قد أبلغت أسرة الشابة صاحبة الـ 24 عاما وقتها، آية حسن عبد السلام، عن اختفاء ابنتهم الطالبة بكلية الآداب في جامعة بني سويف، فقد اختفت الشابة دون علم أحد، واتخذت الأسرة وقتها الإجراءات الرسمية اللازمة، وحرروا محضرا في مركز شرطة ببا، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد ولم يستدلوا على مكانها.

انتشرت قصة آية خلال مواقع التواصل الإجتماعي، والخلايا الإرهابية التى اتهمت أجهزة الشرطة المصرية بالقبض على آية، دون أي دليل، ولكن بعد سنوات ظهرت الفتاة مرة أخرى على صفحات مواقع الصحف السودانية، وأنها متهمة في تنفيذ عمليات إرهابية في السودان، ومهتمة بـ قتل ضابط استخبارات سوداني.

استغلال الإخوان قصة آية عبد السلام

استغل الإخوان قصة اختفاء الشابة بشكل مبالغ فيه، وروج الإخوان قصة أنه تم القبض على آية عبد السلام، أمام كليتها صباح 10 آبريل 2019 وأنه تم إغلاق هاتفها من حينها وانقطع التواصل معها منذ ذلك الحين، وأن الأسرة قد علمت بشكل غير رسمي بتواجد ابنتهم بأحد مقرات الأمن الوطني ببني سويف.

الهرب إلى السودان

بالبحث والتقصي، تم اكتشاف أن "آية عبد السلام"، لم تلقي قوات الأمن القبض عليها كما ادعت جماعة الإخوان الإرهابية، وأنها الفتاه قد هربت مع شخص يدعي "محمد أحمد"، وهو شخص مصري تزوجها وسافرا إلى السودان بحثا عن عمل في عام 2019.

تجنيدها في داعش

تم تجنيد الزوجان في السودان، في خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وفي عام 2020، أعلن جهاز المخابرات السودانية عن عملية له، أسفرت عن ضبط 25 بندقية كلاشنكوف، و 5 بندقية جيم، وواحد قطعة خرطوش، وعدد من الذخائر المختلفة شملت 7 أشرطة رشاش، و 93 دانة و 3 صندوق ذخيرة صوتية، بجانب 39 دبشك كبيرة، وعدد من الأجزاء المختلفة من بنادق الكلاشنكوف.

مداهمة داعش

وأسفرت تلك العملية عن وقوع أصدقاء آية وزوجها في قبضة المخابرات السودانية، ومن هنا جاء التدبير بالاشتراك مع زوجها لعملية اغتيال بعض ضباط المخابرات السودانية بالتعاون مع أسماء عبد الباسط محمد زوجة عبد البديع السوداني.

ولكن في النهاية وقعت الشبكة في قبضة أجهزة الأمن السودانية، وتسعى قوات الأمن المصرية لاستلامهم من القوات السودانية وهم: