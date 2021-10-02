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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد محاولاته اليائسه.. ترامب يناشد القضاء بالتدخل ضد "تويتر"

ترامب
ترامب

قالت شبكة بلومبيرج، ناشد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، محكمة فلوريدا الفدرالية لإجبار موقع "تويتر" على فتح صفحته حاليا بشكل مؤقت، وذلك خلال فترة دعوته القضائية المقامة لاستعادة حسابه رسميا.

 

ووفقا لتقرير وكالة بلومبرج: "أرسل الرئيس السابق دونالد ترامب طلبا إلى قاض فيدرالي يطلب منه إلزام تويتر باستعادة حسابه مؤقتا".

 

وتم تقديم طلب ترامب، لإصدار أمر قضائي أولي ضد "تويتر" في وقت متأخر من يوم الجمعة في محكمة فلوريدا.

 

 وأشار ترامب ، إلى أن "تويتر" أغلق حسابه تحت ضغط من خصومه السياسيين في الكونجرس.

 

وأضاف ترامب، أنه عندما كان يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، قام موقع "تويتر" بفرض "رقابة غير معقولة" على حسابه، بمزاعم أن منشوراته تحتوي على "معلومات مضللة" أو أن منشوراته تنتهك قواعد الشركة.

 

وفي شهر يناير 2021، جمّد موقع تويتر حساب ترامب "خوفا من حدوث مزيد من التحريض على العنف".

 

وبالإضافة إلى ذلك، في وقت سابق من شهر يناير ، أغلق "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام"  والشبكات الاجتماعية الأخرى الوصول إلى ملفات تعريف ترامب لفترات مختلفة، وكان سبب هذه الإجراءات هو مناشدة رئيس الولايات المتحدة ترامب للمتظاهرين في أحداث مبنى الكونجرس الأمريكي في الـ 6 من شهر يناير الماضي.

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