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رئيس التحرير
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أستاذ هندسة الطرق: مصر قفزت في ترتيبها إلى المركز 28 في جودة الطرق| فيديو

مجدى صلاح أستاذ هندسة
مجدى صلاح أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة

قال الدكتور مجدى صلاح أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة: إن مصر قفزت في ترتيبها العالمي إلى المركز 28 في جودة الطرق، بعد المركز 150 في السنوات السابقة.

وأضاف  أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج صباح الورد" عبر فضائية "دي إم سي"، أن جودة الطرق بالدولة يعكس العمل الجاد والتحسن الواضح في مستوى طرق الدولة المصرية بالنسبة للعالم كله.

وأشار أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، إلى أن هناك العديد من المجهودات فيما يخص القطار السريع مع متابعة مستمرة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. 

وأكد  أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة أن حيث يوجد 4 محاور جديدة للقطار يكون لها تأثير ايجابي على حركة الركاب وكذلك البضائع بطول وعرض البلاد، وأشار إلى أن أن مواكبة هذا التطور يكون من خلال الالتزام بالقواعد المرورية ليتوافر سهولة الحركة وجودتها دون أي حوادث.

وأوضح  أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة أن أن النقل يلعب دورا مهما جدا في تكلفة المنتجات والخدمات التي تقدم في الدولة، لذلك تم إنشاء توسعات كبيرة للطرق، لاتساع هذا النوع من العربات.

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