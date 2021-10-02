صيدلة عين شمس: تخفيض أعداد الدفعة الجديدة بنسبة تتراوح بين 25 و30%.. خبراء التعليم يكشفون المؤهلات التي تساعد الطلاب في سوق العمل

خبراء التعليم يكشفون المؤهلات التي تؤهل الطلاب لسوق العمل

صيدلة عين شمس: تخفيض أعداد الدفعة الجديدة بنسبة تتراوح بين 25 و30%

تحمّس للمذاكرة.. نصائح مهمة للطلاب قبل بدء الدراسة



قالت الدكتور أماني أسامة عميدة كلية الصيدلة جامعة عين شمس، إنه تم قبول نسبة أقل من الطلاب الجدد هذا العام بنسبة تتراوح بين 25 و30 % عن الأعوام الماضية.

وأضافت الدكتورة أماني أسامة خلال تصريحاتها لـ “صدى البلد” أن سبب قبول أعداد أقل مقارنة بالأعوام الماضية ليس عزوف الطلاب على كلية الصيدلة ولكن رغبة الكلية في تحسين جودة التعليم.

وأشارت عميدة كلية الصيدلة جامعة عين شمس إلى أن كليات الصيدلة في مصر متميزة جدًا تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس وخريجين على أعلى مستوى، مُوضحة أن كليات الصيدلة كانت أول من تم اعتمادها من هيئة جودة التعليم والاعتماد.



كما أكدت الدكتورة أماني أسامة خلال كلمتها في احتفال اليوم العالمي للصيدلة أن أعلى إنتاج بحثي على مستوى الجامعات المصرية من كليات الصيدلة مما يؤدي إلي رفع التصنيف للجامعات حيث تحتل كليات الصيدلة بجامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية 150 على العالم كما يحصل قطاع الصيدلة على نصيب كبير في مختلف الجوائز المحلية والعالمية.

أشارت إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت إنشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد بهدف الوصول العادل لدواء آمن وفعال لكل فرد و تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ كما لدينا شركات محلية و عالمية تصنع الدواء علي اعلي مستوي كما تم إنشاء مدينة الدواء المصرية بهدف توطين صناعة الدواء وعلي الرغم من هذه النجاحات هناك بعض التحديات والتي تتمثل في تعزيز توطين صناعة الدواء وزيادة صادرات الدواء ومستحضرات التجميل والاعتماد الدولي لخطوط إنتاجها بالاضافة إلي تكاتف المجتمع الصيدلي ككل لسد الفجوة في مختلف القطاعات والعمل كفريق واحد لسد الفجوة بين القطاع الأكاديمي والصناعة و الرعاية الصحية.

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية تربية جامعة عين شمس جامعة عين شمس إن كليات التجارة والحقوق الأكثر كثافة طلابية علي مستوي الكليات لذلك لابد أن يطور الطالب من نفسه .

وأشار الدكتور حسن شحاتة إلى ضرورة تعلم لغة ثانية بخلاف اللغة العربية بالنسبة لطلاب كليات التجارة بالاضافة الي الكورسات التي تقام بالكلية أثناء الدراسة أما عن طلاب كليات الحقوق اللجوء الي التدريب في المحاكم، بالإضافة إلى تعلم لغة أخرى ومتابعة التطورات التي تحدث.

وأكد شحاتة أن كثيرًا من الخبراء في قطاع الأعمال حذّروا بأن بعض المهن ستنقرض في السنوات المقبلة ويحل محلها الكمبيوتر أو الروبوت.

وفي ذات السياق قال الدكتور تامر الخبير التربوي بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن العالم دائمًا في تطور والتغير التكنولوجي نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

وأشار شوقي إلى أنه يوجد بعض الكليات الضرورية لسوق العمل وهي كالآتي:

كليات تحتاجها سوق العمل



_ كلية الطب البشري

_ التمريض

_ الصيدلة

_ الإعلام

_ الهندسة الطبية الحيوية

_ كلية علوم

_ كلية الحاسبات والمعلومات

_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات

_ الهندسة النووية



وأوضح، أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها بأن أكثر المجالات احتياجًا لسوق العمل كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي.

وقدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس عدة نصائح لاستقبال الطلاب عام دراسي جديد:

_ التأهيل لجو مناسب للدراسة داخل المنزل ويرجع ذلك لدور الوالدين

_ التعود من اللحظة على الاستيقاظ مبكرا

_ مراجعة المناهج يوميا

_ الحرص على تناول الطعام الصحي

_ جدول للمذاكرة لكى لا تتراكم وتشعر بالإحباط في نهاية العام

_ اكتساب مهارات جديدة

_ لا تؤجل عمل اليوم الي الغد

_ تحديد هدف

_ الابتعاد عن أصدقاء السوء

_ وضع اختبارات شهرية للمواد

_ معرفة أخطاء العام الماضي

_ ضرورة تقسيم الوقت لمذاكرة كافة المواد بالتساوي

_تحمس للمذاكرة والدراسة جيدا

_ قسط كافي من النوم يوميا مع مراعاة وقت المذاكرة والدروس

كما اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه بعد إعلان الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022، لن نتحدث عن أى شيء حتى نهاية سبتمبر لأن لكل مقام مقال، فنحن الآن ندير امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدور الثاني الإعدادية وامتحانات الدبلومات الفنية".

يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.