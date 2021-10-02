عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر رابط نتيجة التعليم المدمج في كلية زراعة جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتيجة التعليم المدمج للفصل الدراسي الصيفي، ويمكن للطلاب معرفة النتجية من خلال هذا الرابط اضغط  هنـــا .

 

وأكد الدكتور أحمد خلال تصريحاته لصدي البلد، إنه في صدد انتظار دفعة جديدة هذا العام من الطلاب، منوها إلي إنه تم الإعلان عن نتائج اختبارات القبول.

 

txt

جامعة عين شمس تعلن تسهيلات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. تعرف عليها

txt

مكتب التنسيق يفتح باب تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة

كما أعلن مركز التعليم المدمج جامعة عين شمس، عن نتيجة اختبار القبول المنعقد يوم الإثنين الموافق 20 /9/ 2021 الساعة الثانية ظهرا وعلى الطلاب المجتازين للاختبار ضرورة التوجه للمركز يوم الأحد الموافق 3/10/2021 من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتسليم المستندات المطلوبة الموضحة في الإعلان واستخراج كارنيه المكتبة (رسوم الكارنيه 50 جنيه تسدد بالمركز)، ويمكن من خلال هذا اللينك معرفة المقبولين اضغط هنا.

 

كما أعلن مركز التعليم المدمج جامعة عين شمس، عن نتيجة اختبار القبول المنعقد يوم الإثنين الموافق 20 /9/ 2021 الساعة الثانية عشر ظهرا، وعلى الطلاب المجتازين للاختبار ضرورة التوجه للمركز يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا لتسليم المستندات المطلوبة الموضحة في الاعلان واستخراج كارنيه المكتبة (رسوم الكارنيه 50 جنيه تسدد بالمركز).. اضغط هنا لمعرفة النتيجة.


 

وفي ذات السياق أعلن مركز التعليم المدمج جامعة عين شمس، عن نتيجة اختبار القبول المنعقد يوم الإثنين  الموافق 20 /9/ 2021 الساعة العاشرة صباحا، وعلى الطلاب المجتازين للاختبار ضرورة التوجه للمركز يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 من التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا لتسليم المستندات المطلوبة الموضحة في الإعلان واستخراج كارنيه المركز (رسوم الكارنيه 50 جنيه تسدد بالمركز).. اضغط هنا لمعرفة النتائج .

جامعة عين شمس كلية زراعة جامعة عين شمس التعليم المدمج للفصل نتيجة التعليم المدمج نتيجة التعليم المدمج للفصل الدراسي الصيفي

ترشيحاتنا

هل يجوز سجود الشكر بدون حجاب أو وضوء واستقبال القبلة؟.. الإفتاء تجيب

مستشار وزير النفط السعودي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل اكتتاب أكواباور

موجز السوشيال ميديا..هاشتاج يوم القضاء المصري يتصدر تويتر.. نسرين طافش تزور حلب

محمد صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول.. فيديو

الدوري الانجليزي.. ايفرتون يخطف التعادل من مانشستر يونايتد على أولد ترافورد

عمرو سليمان: قرارات الرئيس السيسي ساهمت في تسريع عملية التقاضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

حالة واحدة تسمح للموظف بالعمل بعد سن التقاعد .. اعرفها

أول رد فعل من السولية عقب إعلان قائمة المنتخب في كأس العرب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

فيديو

القوات المسلحة تنشر عددا من الفيديوهات بمناسبة الذكرى الـ ٤٨ لنصر أكتوبر

فيديو جراف..شوبير: من حقنا نعرف أسباب استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ممكن اتنين ياخدوا الكلى.. إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها

إعلامي يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «10»

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

اﻟﻤﺰﻳﺪ