ننشر رابط نتيجة التعليم المدمج في كلية زراعة جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتيجة التعليم المدمج للفصل الدراسي الصيفي، ويمكن للطلاب معرفة النتجية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــا .

وأكد الدكتور أحمد خلال تصريحاته لصدي البلد، إنه في صدد انتظار دفعة جديدة هذا العام من الطلاب، منوها إلي إنه تم الإعلان عن نتائج اختبارات القبول.

كما أعلن مركز التعليم المدمج جامعة عين شمس، عن نتيجة اختبار القبول المنعقد يوم الإثنين الموافق 20 /9/ 2021 الساعة الثانية ظهرا وعلى الطلاب المجتازين للاختبار ضرورة التوجه للمركز يوم الأحد الموافق 3/10/2021 من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتسليم المستندات المطلوبة الموضحة في الإعلان واستخراج كارنيه المكتبة (رسوم الكارنيه 50 جنيه تسدد بالمركز)، ويمكن من خلال هذا اللينك معرفة المقبولين اضغط هنا.

كما أعلن مركز التعليم المدمج جامعة عين شمس، عن نتيجة اختبار القبول المنعقد يوم الإثنين الموافق 20 /9/ 2021 الساعة الثانية عشر ظهرا، وعلى الطلاب المجتازين للاختبار ضرورة التوجه للمركز يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا لتسليم المستندات المطلوبة الموضحة في الاعلان واستخراج كارنيه المكتبة (رسوم الكارنيه 50 جنيه تسدد بالمركز).. اضغط هنا لمعرفة النتيجة.





وفي ذات السياق أعلن مركز التعليم المدمج جامعة عين شمس، عن نتيجة اختبار القبول المنعقد يوم الإثنين الموافق 20 /9/ 2021 الساعة العاشرة صباحا، وعلى الطلاب المجتازين للاختبار ضرورة التوجه للمركز يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 من التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا لتسليم المستندات المطلوبة الموضحة في الإعلان واستخراج كارنيه المركز (رسوم الكارنيه 50 جنيه تسدد بالمركز).. اضغط هنا لمعرفة النتائج .