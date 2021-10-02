جامعة عين شمس تعلن تسهيلات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. تعرف عليها

كشفت جامعة عين شمس عن تيسيرات جديدة للإنتهاء من تطعيم جميع طلاب جامعة عين شمس قبل بدء العام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة حيث تم الاتفاق على الآتى:



اولا: تم فتح جميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ١١٠٠ مركز تابعة لوزارة الصحة لتطعيم جميع طلاب الجامعات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي ودون الحاجة للتسجيل الإلكتروني المسبق، وعلى جميع الطلاب التقدم فى محافظاتهم وقراهم ومدنهم لأقرب مركز تطعيم لتلقي جرعة لقاح

كوفيد -١٩، ويتم التطعيم فورا بمجرد تقديم الطالب لبطاقة الرقم القومى.



ثانيا: اكدت وزارة الصحة السماح بتطعيم طلاب الجامعة المستجدين الأقل من ١٨ عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا بوصفه آمنا بصورة تامة وعلى الطلاب المستجدين التقدم لمراكز التطعيم سواء لمراكز وزارة الصحة او نقاط ومراكز التطعيم بجامعة عين شمس لتلقي التطعيم .



ثالثا: تؤكد جامعة عين شمس الاستمرار في تقديم التطعيم بمراكز التطعيم ال ١٣ المحددة مسبقا بالجامعة و بصفة دائمةًً لجميع الطلاب و لهيئة التدريس و العاملين بها بالتوازي مع مجهودات وزارة الصحة المقدرة حتي نستطيع سويا الانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي بنسبة ١٠٠٪؜ .

وفي إطار احتفال مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بجامعة عين شمس، باليوم العالمي للمسنين.

أعلنت الدكتورة هالة سويد مدير المستشفى عن تقديم حزمة من الخدمات الطبية المجانية للمترددين على المستشفى وهي:

الكشف الطبي الشامل.

قياس السكر بالدم.

عمل رسم قلب.

فحص الذاكرة والقدرات المعرفية.

تطعيم الانفلونزا الموسمية.

وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق ٢ أكتوبر ولمدة أسبوع حتى السبت ٩ أكتوبر .