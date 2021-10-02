غداً.. افتتاح مشروعات جديدة احتفالًا بالعيد القومي للوادي الجديد

تشهد محافظة الوادى الجديد، غدا الأحد، افتتاح عدد من المشروعات الإنتاجية بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومى هذا العام، وذلك بحضور وزراء الزراعة والرى ومحافظين سابقين.

وتبدأ الاحتفالات، من الاستاد الرياضى بمدينة الخارجة بعرض تشارك فيه كافة القطاعات الخدمية والأمنية بالوادى الجديد باستمرار لأهم الإنجازات والأعمال التى تمتاز بها محافظة الوادى الجديد، وكذلك مشاركة فعالة من عدد من الجمعيات الأهلية والفنانين التشكيليين لأهم الأعمال التى تظهر تراث الواحات، وعقب العرض أمام ضيوف المحافظة والحضور بالاستاد الرياضي، ستطوف العربات المشاركة بالمدينة ابتهالا بهذه المناسبة والتى تأتى مع انتصارات أكتوبر العظيمة.

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وصرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فى بيان له، اليوم السبت، أن احتفالات اليوم الأول تشهد قيام وزراء الرى والزراعة والضيوف المشاركة ، بتفقد منظومة الرصد والتحكم لبئر 4 / 55 بمنطقة البستان، وافتتاح مجمع ثلاجات مجمع التمور بالخارجة لعدد 40 ثلاجة سعت 1600 طن، ووضع حجر الأساس لمركز بحوث الصحراء ومجمع الزراعات المحمية، إلى جانب افتتاح مصنع أعلاف الثروة الحيوانية والداجنة بالمنطقة الصناعية بالمنطقة الصناعية بالخارجة والذى يختص المشروع بصناعة الأعلاف، ومقام على مساحة 4900 متر، والتكلفة التقديرية للمشروع فى حدود 50 مليون جنيه تقريبا، ويشمل على 2 خط إنتاج بالإضافة إلى صوامع تخزين، خط الإنتاج الأول كمرحلة أولى إنتاج علف الدواجن بسعة إنتاجية 7 طن إنتاج / ساعة، وخط الإنتاج الثانى كمرحلة ثانية إنتاج علف حيوانى بسعة إنتاجية 10 طن / ساعة، يستوعب المصنع ما يزيد عن 50 عامل، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة.

وأضاف المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن الاحتمالات ستشهد افتتاح واحة الحرير والصوب الزراعية والمقام بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، لافتا إلى أن احتفالات هذا العام، ستشهد افتتاح عدد كبير من المشروعات التى تقام لأول مرة بالوادى الجديد وتقدم خدمات ملموسة للمواطن فى شتى أرجاء المحافظة.

يذكر أن محافظة الوادى الجديد تحتفل سنوًيا فى الثالث من أكتوبر بمناسبة وصول أول قوافل التعمير للمحافظة عام 1959 وإعلان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عن إقامة وادى جديد محاذ لوادى النيل فى الصحراء الغربية يطلق عليه الوادى الجديد.