عمرو دياب وسامو زين .. تفاصيل أبرز الأغانى المنتظر طرحها

يترقب عدد من نجوم الغناء، الإفراج عن أعمال غنائية جديدة لهم خلال الفترة المقبلة، بعضها سيتم طرحه في شكل ألبوم كامل، وأخرى كـ "سينجل" وفيديو كليب.

يرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز الألبومات والأغاني الجديدة المنتظر طرحها.

عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب لطرح البومه الغنائى الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة.

حرص عمرو دياب على الترويج لأغنيتى “عيشنى وأذواق”.

أعلن الفنان عمرو دياب عن قرب طرح أغنية "عيشني" وذلك من خلال حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"

ومن المفترض أن يتم طرح الأغنية عبر فودافون ميوزيك وتطبيق أنغامي، وقد أعلن عن ذلك عمرو دياب حيث كتب "قريبًا على Vodafone music اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة عيشني أول ما تنزل"

وكان الهضبة قد أعلن منذ أيام عن قرب طرح أغنيته الجديدة "أذواق" وهي واحدة من أغنياته التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة .

سامو زين

شوق المطرب ساموزين جمهوره لألبومه القادم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب ساموزين عبر خاصية الاستوري : الحمد لله تم اختيار جميع أغاني الألبوم القادم وغدا التفاصيل .

رامى جمال

يستعد الفنان رامي جمال، لطرح أغنية جديدة من البومه المقبل “ولسه” وهي بعنوان “خليكي”.

نشر رامي جمال البوستر الرسمي الخاص بالاغنية وعلق قائلاً: “ #رامي_جمال - #خليكي، أغنية جديدة #قريباً من ألبوم #ولسه من إنتاج #نجوم_ريكوردز”.

وطرح رامي جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.