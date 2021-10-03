فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

كثيرٌ من الفنانين يترك وصيته لينفذها ذووه بعد وفاته فبعضهم يطلب وصايا في المستطاع تنفيذها والبعض الآخر يطلب ما هو مستحيل على ذويهم تنفيذها وتحقيق رغباتهم حال وفاتهم ومن أبرز هؤلاء الفنانين كانت صباح وحسين صدقي وأخيرًا إلهام شاهين .

وصايا الفنانين حال وفاتهم

الفنانة إلهام شاهين قالت خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، إنها ستبادر بالموافقة بالتبرع بأعضائها حال وفاتها، مشيرة إلى أنها تعلن ذلك رسميًا طالما أن هناك أعضاء مسموح بالتبرع بها وتخضع للشروط الطبية اللازمة.

ودعت إلهام شاهين الجميع للتبرع بأعضائهم في حالة الوفاة، قائلة: «في الآخر الجسم ده هياكله الدود فالأولى إن فيه إنسان يعيش بسببه» ، وتفاعل الحضور معها بالتصفيق على ما قالته.

وحصل موقع“صدى البلد” على تسجيل صوتي من النجمة إلهام شاهين تكشف فيه تفاصيل توصيتها الأخيرة بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، وفقا لما أعلنته على هامش حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي.

وقالت النجمة إلهام شاهين، إنها تريد أن تعلن للجميع أنها سوف تُقدم على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، وأنها تريد أن تكون قدوة لغيرها، وأن يقدم الكثيرون على التبرع بأعضائهم لأن هذه الأعضاء سوف تفنى بعد الوفاة.

وأضافت إلهام شاهين: «أتمنى إني أكون قدوة للناس كلها لأننا مش هنخسر حاجة، وياريت نكون سبب في إنقاذ أي إنسان من مرض لأننا مش هنخسر حاجة والجسم ده هيفنى وهيصبح تراب وفعلًا هياكله الدود، فلو أي جزء في جسم إنسان حياته خلصت وفيه شخص تاني محتاجه عشان يعيش حياته واتزرع له العضو ده هنبقى عملنا خير كبير أوي وهنبقى ساعدنا بعض والخير يعم وإحنا هنكسب ثواب كبير».

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أغرب وصايا الفنانين من خلال الفيديوجراف التالي :