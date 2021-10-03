عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

وصايا الفنانين
وصايا الفنانين

كثيرٌ من الفنانين يترك وصيته لينفذها ذووه بعد وفاته فبعضهم يطلب وصايا في المستطاع تنفيذها والبعض الآخر يطلب ما هو مستحيل على ذويهم تنفيذها وتحقيق رغباتهم حال وفاتهم ومن أبرز هؤلاء الفنانين كانت صباح وحسين صدقي وأخيرًا إلهام شاهين .

وصايا الفنانين حال وفاتهم 

الفنانة إلهام شاهين قالت خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، إنها ستبادر بالموافقة بالتبرع بأعضائها حال وفاتها، مشيرة إلى أنها تعلن ذلك رسميًا طالما أن هناك أعضاء مسموح بالتبرع بها وتخضع للشروط الطبية اللازمة.

ودعت إلهام شاهين الجميع للتبرع بأعضائهم في حالة الوفاة، قائلة: «في الآخر الجسم ده هياكله الدود فالأولى إن فيه إنسان يعيش بسببه» ، وتفاعل الحضور معها بالتصفيق على ما قالته.

وحصل موقع“صدى البلد” على تسجيل صوتي من النجمة إلهام شاهين تكشف فيه تفاصيل توصيتها الأخيرة بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، وفقا لما أعلنته على هامش حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي.

وقالت النجمة إلهام شاهين، إنها تريد أن تعلن للجميع أنها سوف تُقدم على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، وأنها تريد أن تكون قدوة لغيرها، وأن يقدم الكثيرون على التبرع بأعضائهم لأن هذه الأعضاء سوف تفنى بعد الوفاة.

وأضافت إلهام شاهين: «أتمنى إني أكون قدوة للناس كلها لأننا مش هنخسر حاجة، وياريت نكون سبب في إنقاذ أي إنسان من مرض لأننا مش هنخسر حاجة والجسم ده هيفنى وهيصبح تراب وفعلًا هياكله الدود، فلو أي جزء في جسم إنسان حياته خلصت وفيه شخص تاني محتاجه عشان يعيش حياته واتزرع له العضو ده هنبقى عملنا خير كبير أوي وهنبقى ساعدنا بعض والخير يعم وإحنا هنكسب ثواب كبير».

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أغرب وصايا الفنانين من خلال الفيديوجراف التالي :

وصايا الفنانين أغرب وصايا أغرب وصايا الفنانين إلهام شاهين

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

فيديوجراف| السالمونيلا تعود.. انتشار وباء في 29 ولاية أمريكية

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

ترشيحاتنا

تعرف على تفاصيل مهرجان ومسابقة شنت الدولي للأفلام القصيرة

الصحة: توريد 162 جهاز أشعة مقطعية متطور و80 ماموجرام لفحص السيدات بتقنية الذكاء الاصطناعي

هل يشترط نطق كلمة طالق بالفصحى لوقوع الطلاق .. على جمعة يجيب

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

ترامب دعاها إلى المقصورة.. متحدثة البيت الأبيض السابقة تكشف أسرارًا وفضائح جديدة

قبل لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. جوارديولا يحذر لاعبيه من محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالرقم القومي .. طرق دفع مصروفات المدارس والفئات المعفاة منها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عايروني لعدم إنجاب ذكور.. أمن الشرقية يعيد طفلا حديث الولادة عقب اختطافه من داخل مستشفى

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض مجوهرات هند رستم للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

مع اقتراب الشتاء.. أسرع طريقة لاستخدام المروحة في تجفيف الملابس|صور

من الفراعنة إلى زمن الكورونا.. ماذا تعني كلمة "اسفوخس عليك"؟

سنجاب يتحدى رجلا ويملئ سيارته بـ148 كجم جوز شاهد رد فعله|صور

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ