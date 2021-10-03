أخبار التوك شو.. حقيقة وجود دواء لعلاج كورونا.. والرد على شطب حديقة الأسماك من الآثار

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى: محدش هيتساب من عناصر الإخوان في الداخل والخارج

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إحباط الداخلية مخططا لإعادة إحياء جماعة الإخوان وتمويلها وضبط الإخواني يحيي مهران، إن جماعة الإخوان الإرهابية باعت الدولة المصرية .

الزمالك: إجراءات فتح باب الترشح لـ انتخابات النادي سليمة وقانونية

قال الدكتور حسين السمري الرئيس التنفيذي لنادي الزمالك، إن إجراءات النادي بإعلان فتح باب الترشح للانتخابات سليمة وقانونية ولكن مديرية الشباب والرياضة رأت بضرورة حدوث تنقية للعضويات قبل فتح باب الترشح للانتخابات .

ما حقيقة وجود دواء لعلاج فيروس كورونا؟ .. مستشار الرئيس للصحة يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه خلال العامين الماضيين مع بدء جائحة كورونا كانت هناك أحاديث ليست مثبتة بشكل علمي حول لقاحات وعلاجات فيروس كورونا .



إلهام شاهين عن التبرع بأعضائها: صدقة جارية بدل ما يأكله الدود

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن المبادرة التي أطلقتها للتبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة بموافقة المتبرع انضم لها مجموعة كبيرة من الأشخاص بينهم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والمستشار أمير رمزي، والدكتور سعد الدين الهلالي، ورجال دين وعلم وطب وقضاء.

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العاصمة الإدارية بمثابة نقلة كبيرة لجميع الأعضاء بالمنظومة القضائية، معقباً: "كل حاجة هتكون إلكتروني ومفيش أي حاجة من المنظومة التقليدية اللي كنا ماشيين بيها ديه هتحصل".



هل ستؤثر محطة بحر البقر على حصة مصر المائية؟.. وزير الري يجيب

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، إن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر حولت المشاكل إلي فرص ، مؤكدا أن مياه بحر البقر نسبة الملوحة والتلوث بها كانت عالية نتيجة استخدامها 4 مرات ، مشيرا إلي أن المحطة تعمل علي منع التلوث في مياه بحر البقر وإعادة استخدام هذه المياه مره أخري .

"مفيش قضية هتدخل المحكمة وتخرج بعد سنوات".. العدل: قريبا سيكون لدينا عدالة ناجزة بمعنى الكلمة

قدم المستشار عمر مروان، وزير العدل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تخصيص يوم للإحتفال بالقضاء المصري، تقديراً له بالدور الذي يقوم به في الدولة المصرية.



حقيقة شطب حديقة الأسماك من الأثار.. مصطفى وزيري يكشف التفاصيل

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن حديقة الأسماك مسجلة كـ آثار إسلامية وقبطية منذ 2010.

"التنمية المحلية": غلق 500 ألف محل وسوق ومطعم ومقهي لمخالفتهم المواعيد

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم البدء في تنفيذ المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمولات والمقاهي والمطاعم.

