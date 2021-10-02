إلهام شاهين عن التبرع بأعضائها: صدقة جارية بدل ما يأكله الدود

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن المبادرة التي أطلقتها للتبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة بموافقة المتبرع انضم لها مجموعة كبيرة من الأشخاص بينهم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والمستشار أمير رمزي، والدكتور سعد الدين الهلالي، ورجال دين وعلم وطب وقضاء.

وتابعت شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" هذه المبادرة بمثابة صدقة جارية وتنقذ عددا من المحتاجين وهي مبادرة جيدة للغاية، مردفة:"التبرع افيد بدل ما الجسد ياكله الدود".

وأوضحت شاهين:" الأفضل هي استفادة المريض من هذا العضو، لافتة إلي أن هناك عددًا من الدول تجيز الأمر ولاسيما في ظل نقص القرنية التي نستوردها من الصين .

وأشارت إلي أن الفقراء قد يموتون نتيجة لعدم امتلاك أموال كافية لشراء الأعضاء، لافتة إلي أن بعض الأعضاء لا تزرع إلا بعد وفاة الإنسان وهو أمر في منتهى الإنسانية والعلم لفائدة البشرية.