ملخص الدوريات الأوروبية.. تشيلسي يتصدر البريميرليج.. وبرشلونة يسقط أمام أتلتيكو في الليجا

أقُيمت السبت عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية، نستعرض أبرز الأحداث فيها في ذلك الملف.

الدوري الألماني.. دورتموند يهزم أوجسبورج.. ومرموش ينتصر لـ شتوتجارت على هوفنهايم



فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره أوجسبورج بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الألماني.

افتتح رافائيل جيريرو التسجيل لبوروسيا دورتموند في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء، قبل أن يعادل زكيري النتيجة لأوجسبورج في الدقيقة 35.

وسجل يوليان براندت الهدف الثاني لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 53، مهديًا فريقه نقاط المباراة

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند للنقطة 15 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد أوجسبورج عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي نفس الجولة، شارك المحترف المصري عمر مرموش في انتصار فريقه شتوتجارت على هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولعب مرموش في المباراة أساسيًا وصنع الهدف الأول لفريقه قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 76.

الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزا هاما على حساب نظيره ساوثهامبتون، بنتيجة 3-1 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتقدم تشيلسي من كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح تشيلسي لمسها روبن لوفتوس شيك لتصل إلى تريفوه تشالوباه يسار منطقة الستة ياردة سددها برأسه داخل الشباك.

وعادل ساوثهامبتون النتيجة من تسديدة جيمس وارد براوس من علامة الجزاء على يمين ميندي حارس مرمى تشيلسي.

وجاء هدف تقدم تشيلسي الثاني، عبر تمريرة رائعة من باركلي إلى أزبلكويتا يمين منطقة الجزاء، أرسلها عرضية أرضية من لمسة واحدة إلى تيمو فيرنر سددها داخل الشباك.

وجاء هدف تشيلسي الثالث بطريقة درامية، من كرة عرضية من ماونت قابلها لوكاكو بتسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر، لترتد إلى أزبلكويتا سددها ارتطمت مرة أخرى بالقائم الأيسر، لتصل إلى تشيلويل يسار منطقة الجزاء سددها على الطائر داخل الشباك.

ورفع تشيلسي رصيده بعد هذا الفوز الى 16 نقطة في الصدارة مؤقتاً، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 4 في المركز السادس عشر مؤقتاً.

وفي مباراة أخرى حقق فريق وولفرهامبتون، انتصاره الثالث على التوالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، في لقاء الجولة الـ 7.



وبهذا الفوز أصبح الذئاب في المركز العاشر، برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط، في المركز التاسع عشر.



ويعود الفضل في هذا الإنتصار للوولفز، إلى المهاجم الكوري الجنوبي هوانج هي تشان، الذي سجل الهدفين في الدقيقة الـ 20، والدقيقة الـ 58.



في المقابل سجل اللاعب جيف هيندريك، الهدف الوحيد، لصالح نيوكاسل، عند الدقيقة الـ 41، من عمر اللقاء.

وفى نفس التوقيت، جاءت نتائج بقية مباريات الدوري الإنجليزي كالتالى:

ليدز يونايتد 1 × 0 واتفورد

بيرنلي 0 × 0 نورويتش سيتى

وفي آخر مباريات اليوم في البريميرليج حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة برايتون أمام ضيفه آرسنال، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " فالمر ".



وتواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال طوال مباراة اليوم، حيث لم يشركه المدير الفني للجانرز ميكيل أرتيتا.

وشهدت المباراة العديد من الفرص من كلا الجانبين، وخاصة في الشوط الثاني من اللقاء، ولكن كلا الفريقين افتقدا للمسة الأخيرة وسط تألق من الحارسين.

ليرفع برايتون رصيده إلى 14 نقطة، في المركز الخامس، ورفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط، في المركز التاسع.

الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس، على نظيره تورينو بهدف دون مقابل في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 86، بتسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء تورينو بعد تلقيه تمريرة من كييزا، ليمنح يوفنتوس نقاط المباراة الثلاث.

وكان السويدي كولوسيفسكي قريبًا من تسجيل هدف آخر لـ يوفنتوس في الدقيقة 91، لكن العارضة تصدت لـ تسديدته.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 11 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد تورينو عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفاز فريق إنتر على ساسولو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بنفس الجولة

افتتح دومينيكو بيراردي التسجيل لـ ساسولو في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، لكن البوسني إيدين دجيكو عادل النتيجة لـ إنتر في الدقيقة 58.

ونجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل هدف الانتصار لـ إنتر في الدقيقة 78 من ركلة جزاء مهديًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وألغت تقنية الفيديو هدفًا لـ إنتر عن طريق دجيكو في الدقيقة 82 بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر للنقطة 17 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ساسولو عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

الدوري الإسباني

نجح فريق أتليتكو مدريد على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وأحرز أتلتيكو الهدف الأول عن طريق توماس ليمار، بعدما استغل الفرنسي تمريرة أرضية من لويس سواريز ليتوغل بالكرة داخل المنطقة ويسددها بقدمه اليسرى قوية في شباك تير شتيجن.

وعزز لويس سواريز النتيجة لأصحاب الأرض بعدما حصل على الكرة من توماس ليمار وسط غياب دفاعي لينفرد بالحارس تير شتيجن ويودع الكرة أرضية داخل الشباك، ويعتذر بعد التسجيل أمام فريقه السابق.

وفي الدقيقة الـ60، انطلق النجم الشاب جافي بالكرة من الجبهة اليمنى بعدما استعاد الكرة مرتين من لاعبي أتلتيكو، ليرسل تمريرة رائعة إلى فيليب كوتينيو الذي سدد الكرة في أيدي الحارس يان أوبلاك.

وبذلك يرفع الأتلتيكو رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثاني، بنفس رصيد ريال مدريد المتصدر، وبقي برشلونة بـ 12 نقطة، وتراجع للمركز التاسع.

