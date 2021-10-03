سلوى خطاب: محظوظة لعملي مع كبار نجوم الفن| خاص

عبرت الفنانة سلوى خطاب عن سعادتها الكبيرة بتكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي الذي اقيمت فعالياته في الفترة من ٢٥ سيبتمبر حتى ٣٠ من نفس الشهر.

وقالت خطاب في تصريحات ل"صدى البلد": التكريم يفرق في حياة الفنان ويشعره بما قدمه في مشواره الفني من جهد واعمال سكنت في قلوب الجمهور، وجميعنا نسعي لتحقيق تاريخ حقيقي للجمهور، وانا محظوظة في مسيرتي الفنية لتعاملي مع كبار نجوم الفن.



وكانت قد قالت الفنانة سلوى خطاب إن حب الناس يفوق جميع الثروات، مشيرة إلى أنها فوجئت بتكريم مهرجان الإسكندرية لها.



وأضافت خطاب خلال لقائها مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة mbc مصر، أن الفنانة الراحلة أمينة رزق هى سبب فى دخولها لمعهد التمثيل، لافتة إلى أن اسرتها كانت تريد ان تعمل فى مجال آخر له علالة بدراستها فى كلية التجارة.

وحكت الفنانة سلوى خطاب عن رحلتها لدخول عالم الفن وهل وافق أهلها في البداية أم لا.



وقالت سلوى خطاب، خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية: “لم أكن أتخيل أنني سأكمل في هذه الكلية، ووجدت إعلان تقديم في المعهد العالي للفنون المسرحية فوجدت أنها فرصة رائعة وقدمت ولم أبلغ أهلى أنني تركت تجارة وذهبت للمعهد، فصدموا وقالوا لي: روحتي معهد الرقاصين وتركتي وظيفة البنك”.



وكشفت الفنانة سلوى خطاب عن كواليس مشاركتها في مسلسل “الضوء الشارد” بدور الراقصة رئيسة، قائلة: “كنت مرشحة لدور آخر ولكن بعد حديثي مع المخرج مجدي أبو عميرة طلبت منه تقديم شخصية الراقصة، وبالفعل قمت بتدريب نفسى على الرقص، فضلا عن تدريب من جانب عادل عبده”.

وأضافت: “طلبت أيضا من المخرج الاستعانة ببعض الغجريين من أجل دراسة الشخصية بشكل جيد”.