أحمد بلال: حزب التجمع يراهن على الشباب.. ودعم الدولة ينهي زمن أحزاب رجال الأعمال

أكد النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن حزب التجمع ليس «حزب كبار السن»، مشددًا على أن الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة ينصب على الشباب.

وقال أحمد بلال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لا تنمية بدون ناس، وبرنامج المشاركة الشعبية ضرورة وليس رفاهية، مؤكدًا أن تعزيز مشاركة المواطنين في العمل العام يمثل أساس أي عملية تنموية حقيقية.

وأضاف أن التزام الدولة بدعم الأحزاب السياسية يمكن أن يساهم في إنهاء ما وصفه بـ«زمن أحزاب رجال الأعمال»، بما يضمن توازنًا أكبر في الحياة الحزبية وتعددية سياسية أكثر فاعلية.